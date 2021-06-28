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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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11 طعاما يوقف تساقط الشعر.. جربيه بنفسك

صدى البلد

11 طعاما يوقف تساقط الشعر جربيه بنفسك للحصول على  شعرًا قويًا وصحيًا، خاصة مع تقدمهم في السن إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين:

1. البيض


البيض مصدر كبير للبيوتين ويساعد استهلاك المزيد من البيوتين  في تحسين نمو الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص البيوتين.

يعتبر البيض أيضًا مصدرًا رائعًا للزنك والسيلينيوم والمغذيات الصحية الأخرى للشعر. 

حيل سريعة لوقف تساقط الشعر.. جربيها بنفسك

أسباب خفية وراء تساقط الشعر بكثرة


2. التوت


التوت مليء بالمركبات والفيتامينات المفيدة التي قد تعزز نمو الشعر.وهذا يشمل فيتامين سي ، الذي له خصائص قوية مضادة للأكسدة.


3. السبانخ

 

يعد السبانخ مصدرًا نباتيًا رائعًا للحديد ، وهو ضروري لنمو الشعر. يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم 

4. الأسماك الدهنية


تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل على عناصر غذائية قد تعزز نمو الشعر وتعد الاسماك الدهنية مصدر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تم ربطها بنمو الشعر.


5. البطاطا الحلوة


البطاطا الحلوة مصدر كبير للبيتا كاروتين. يحول الجسم هذا المركب إلى فيتامين أ ، المرتبط بصحة الشعر الجيدة ويوقف تساقط الشعر

 

6. الأفوكادو


الأفوكادو مصدر ممتاز لفيتامين (هـ) الذي قد يعزز نمو الشعر. توفر حبة أفوكادو متوسطة الحجم (حوالي 200 جرام) 21٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين هـ 

7. الجوز


المكسرات تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي قد تعزز نمو الشعر.علاوة على ذلك ، فإنها توفر أيضًا مجموعة متنوعة من فيتامينات ب والزنك والأحماض الدهنية الأساسية التى تحارب تساقط الشعر 

8. البذور


توفر البذور كمية هائلة من العناصر الغذائية مع القليل من السعرات الحرارية نسبيًا. العديد من هذه العناصر الغذائية قد تعزز أيضًا نمو الشعر. وتشمل فيتامين هـ والزنك والسيلينيوم.

9. الفلفل الحلو


الفلفل الحلو مصدر ممتاز لفيتامين سي الذي قد يساعد في نمو الشعر. يعد الفلفل الحلومصدرًا غنيًا بفيتامينات A و C ، وهما عنصران مغذيان يساعدان في ضمان بقاء الشعرصحيًا وقد يساعدان في نمو الشعر.

10. المحار


 المحار هو أحد أفضل مصادر الزنك في النظام الغذائي. يساعد هذا المعدن في دعم دورة نمو الشعر وإصلاحه.

11. الجمبري


يعتبر مصدرًا رائعًا للبروتين وفيتامينات ب والزنك والحديد وفيتامين د ، والتي قد تساعد في نمو الشعر . كما أنها توفر كمية صغيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية.

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