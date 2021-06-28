شعب من حديد.. أغنية جديدة احتفالا بذكرى 30 يونيو.. فيديو

تحت عنوان "شعب من حديد"، أطلق راديو النيل أغنية جديدة بالتزامن مع الاحتفال بذكري30 يونيو، على طريقة الفيديو كليب.

ويعرض الكليب لقطات راسخة في عقول المصريين، منها لحظات الفرحة برحيل نظام الإخوان، وتظاهر الملايين في ميادين مصر، مطالبة النظام الإخواني، ومطالبة المصريين بتولي الرئيس السيسي زمام المسئولية.



والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أدهم دهيمة، وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، ومن إخراج مايكل ماهر.

يعيش الشعب المصري أجواء الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة يونيو 2013 ، التي تتزامن مع الذكرى السابعة لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة شئون البلاد يونيو 2014.

ووضعت القاهرة رؤية متكاملة للقضية الفلسطينية للوصول إلى حل دائم وعادل، وكانت تحركات القاهرة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القدس وغزة متوازنة، حيث نجحت الجهود المصرية في وقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق التهدئة.

وكان لمصر دورا محوريا وأساسيا في دعم ليبيا على مر السنين، حيث استضافت أكثر من مؤتمر للقبائل الليبية من جميع الأقاليم لتقريب وجهات النظر الليبية وتأكيد وحدتها، كما اجتمع الرئيس السيسي مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية في يوليو 2020.

ووقعت مصر مع ليبيا 11 مذكرة تفاهم أثناء زيارة رئيس الوزراء ووفد وزاري مصري إلى ليبيا.

وتتمتع مصر بعلاقات استراتيجية راسخة مع السعودية والإمارات والعراق والأردن، كما نجحت مصر في إدارة ملف المصالح مع كل من تركيا وقطر، كما أن الموقف المصري تجاه الأزمة السورية يقوم على احترام وحدة الأراضي السورية وإرادة الشعب السوري، كما أن علاقات مصر مع دول الخليج قوية وثابتة.



وتقوم العلاقات المصرية الأمريكية على ثوابت يحرص الطرفان عليها، كما أن العلاقات مع روسيا والصين وفرنسا والدول الأوروبية جيدة، حيث عقدت مصر أكثر من قمة لخدمة وتنمية أفريقيا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019، أبرزها القمة الروسية الأفريقية برئاسة الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي بحضور 43 زعيم دولة أفريقية.