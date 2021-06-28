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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عبد الغفار يكشف عن المشاريع المصرية الفائزة بمعرض جنيف

خالد عبد الغفار،
خالد عبد الغفار، وزير البحث العلمي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تحرص على الاشتراك في معرض جنيف الدولي للاختراعات، متابعا: معرض جنيف من أهم المعارض التي تعرض الابتكارات حول العالم.

وأضاف “خالد عبد الغفار” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” أن الوزارة تقوم بإنشاء معرض القاهرة الدولى للإبتكار سنويا، من أجل اختيار افضل العناصر لتمثيل مصر في المعارض الدولية، موضحا أن المعرض ضم أكثر من 1000 إبتكار، حيث نافست20 دولة.

وكشف عن ان الوفد المصري المشارك في المعرض قد حصد على ميدالية ذهبية بجانب 7 ميداليات فضية وبرونزية، مسترسلا: الميدالية الذهبية حصل عليها فريق من جامعة أسيوط وبدر،حيث ابتكر أنسولين يؤخذ عن طريق الفم وليس الحقن.

وأشار إلى أن لجنة التحكيم أشادت بهذا الابتكار الذي يمس عددًا كبيرًا من الأشخاص، والذي له فاعلية كبيرة عن غيره الذي يؤخذ عن طريق الحقن.
 

وأكمل: الوزارة ستعمل على تبني المشروع من أجل العمل على الفكرة وتطبيقها، مضيفا: لدينا أيضا مشروع  تعويض الكسور العظمية الذي حصلعلى الميدالية الفضية.

واسترسل: أحد الفائزين قدم مشروع روبوت يعمل على تشخيص المرضي بدقة تفوق دقة الطبيب، مشددا على أن الوزارة ستتكفل بكل هذه المشاريع وستعمل على تطويرها وتنفيذها.

كرمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ظهر اليوم الأحد، المخترعين المصريين الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات فى دورته الاستثنائية ٢٠٢١ والذى أقيم إلكترونيًا نظرًا لظروف جائحة كورونا، والذين رشحتهم ودعمتهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من بين مئات المتقدمين على 8 ميداليات موزعة على النحو التالى: (ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 برونزية، وذلك من خلال المنافسة بين ما يقرب من 600 اختراع  من حوالي 20 دولة منصات افتراضية من قِبل لجنة التحكيم الدولية من المتخصصين، ويعد معرض جنيف الدولي ساحة مفتوحة لعرض أكثر من ألف ابتكار في مجالات عدة مثل الهندسة وأعمال البناء والتشييد وحماية البيئة والطاقة وغيرها من العلوم والصناعات المختلفة.

وقام د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، بتسليم الجوائز للفائزين، وتكريمهم وتسليط الضوء عليهم، مشيدين بالمشاركة المصرية المشرفة هذا العام رغم ظروف جائحة كورونا، وصعوبة الحصول علي تأشيرة السفر، وانعقاد المعرض افتراضياً.


وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على اهتمام الدولة بالبحث العلمي وتشجيع الابتكار والمنافسة العلمية، ودعم تكنولوجيا الاختراعات والابتكارات.



 

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