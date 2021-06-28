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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوبا أمريكا.. البرازيل تتعادل مع الإكوادور.. وفنزويلا تودع البطولة

صدى البلد

تعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره الإكوادوري بهدفا لمثله في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.
تقدم المنتخب البرازيلي في المواجهة، بهدف جاء من ضربة رأسية رائعة من قلب دفاع ريال مدريد إيدير ميليتاو، استقرت على يسار الحارس الإكوادوري، في الدقيقة الـ 37.

وأدرك أنخيل مينا التعادل للإكوادور، بعد أن أوصل زملائه الكرة له ببسالة على يمين المرمى البرازيلي، ليسددها قوية في الشباك، مع حلول الدقيقة الـ 53 من اللقاء.

وانتهيت مباريات المجموعة الثانية بتأهل البرازيل في الصدارة برصيد 10 نقاط، أمام البيرو ثانياً بـ 7 نقاط، ثم كولومبيا ثالثاً بـ 4، والإكوادور رابعاً بـ 3، وودعت فنزويلا البطولة بعد أن احتلت المركز الخامس بنقطتين.

ودع منتخب فنزويلا بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد خسارته أمام نظيره منتخب بيرو، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء الأحد، على ملعب "ماني جارينشا الوطني"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة عن المجموعة الثانية من البطولة.

وسجل اندرى كاريلو نجم فريق الهلال السعودي هدف فوز منتخب بيرو بالمباراة فى الدقيقة 48 من زمن المباراة، ليقود فريقه إلى فوزه الثانى فى البطولة.
 

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كوبا أمريكا.. البرازيل تتعادل مع الإكوادور.. وفنزويلا تودع البطولة

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