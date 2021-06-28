بدون فرن 3 طرق غير تقل تقليديه لعمل الكيك

بدون فرن وفى دقائق معدودة يمكنك تحضير أسرع كيك لأسرتك بطعم ومذاق مختلف فيعد الكيك من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها بأسهل الخطوات

طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض للشيف سالى فؤاد





طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض بالمقاير

عبوتين بسكويت بالزبدة

5 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى

7 ملاعق كبيرة زبدة ، طرية لدرجة حرارة الغرفة

1 كوب من الحليب المكثف المحلى



طريقة عمل ليزى كيك بدون بيض بالخطوات



فى وعاء نقطع الزبدة إلى قطع ونمزجها مع مسحوق الكاكاو والحليب المكثف المحلى.



قطعي البسكويت إلى قطع و احرصي على عدم تكسيرها أكثر من اللازم واخلطيها مع خليط الكاكاو / الحليب.



اخلطي جيدًا حتى تتغطى جميع قطع البسكويت جيدًا.

يُسكب المزيج على قطعة من ورق الألومنيوم. باستخدام ملعقة أو ملعقة شكلي الخليط على كل توست



قومى بلف الخليط بإحكام بورق الألمنيوم (يمكنك تشكيل قالب الكيك أكثر قليلًا بيديك أثناء القيام بذلك وقومى بتجميده فى الفريزر لمدة 3-4 ساعات.

يُفك القالب ويقطع إلى قطع ويمكنك حفظه الليزى كيك في الفريزر لمدة تصل إلى أسبوع واحد.

كيك البسكويت للشيف غادة التلى

مقادير كيك بسكوت الشوكولاتة الباردة للشيف غادة التلى



كيك شوكولاتة جاهز

1 كوب شوكولاتة دهن

حليب مركز محلى

1 علبة قشطة

200 جرام جبن كريمي

8 قطع بسكوت شوكولاتة مطحون

2 ملعقة صغيرة جيلاتين

بسكوت شوكولاتة محشي كريمة للجوانب والوجه

التزيين

ربع كوب بندق مجروش

ورق دهب



طريقة تحضير كيك بسكوت الشوكولاتة الباردة



-يذاب الجيلاتين فى القليل من الماء الساخن

- يقلب على النار

للكريمة

- تضرب الجبنة فى العجان الويسك

- تضاف القشطة واللبن المكثف المحلى وشوكولاتة الدهن ويقلب كل الخليط

- يضاف البسكويت المطحون ويقلب كل الخليط

- يضاف الجيلاتين المذاب ويقلب كل الخليط

-توضع فى الثلاجة لتتماسك تزين وتقدم

- يفرد جزء من خليط الكريمة على الكيك

- يرص البسكوت فى الجوانب

- يضاف على الوجه المزيد من خليط الكريمة

تشيز كيك الكراميل



‎مقادير تشيز كيك الكراميل



‎٣ كوب بسكوت مطحون

‎١ ملعقه كبيره كاكاو

‎١٠٠ جم زبده

‎٤٠٠ جم جبن كريمي

‎٢ كوب كريمه

‎٤ شوكولاته بالكراميل مذوبه

‎٢ مغلف كريمه بودره

‎كريمه مخفوقه للوجه

‎شوكولاته بالكراميل للتزيين



‎طريقة تحضير تشيز كيك الكراميل



‎-نخلط البسكوت المطحون و الكاكاو مع الزبدة السائلة جيدا و نرصه بصينية التشيز كيك القابلة الفتح من الجوانب و نضعه بالثلاجة ليتماسك

‎-نخفق الجبنة الكريمية لوحدها جيدا ثم نضيف الكريمة و الكريمة البودرة و نخفق جيدا

‎-نفرد نصف الخليط فوق البسكوت و نرجعه على الثلاجة ليجمد

‎-نذوب الشوكولاتة بالمايكرووف ثم نضع عليها القليل من خليط الكريمة لتتفكك ثم نضيفها لباقي الخليط و نخلط جيدا حتى يتجانس

‎-نفرد الخليط فوق طبقة الكريمة الاولى و ندخله على الثلاجة حتى تتماسك و تجمد

‎-نزيين الوجه حسب الرغبة و يقدم