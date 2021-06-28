تجاهلت علامة غريبة على أظافرها.. سيدة تفاجئ بإصابتها بنوع نادر من السرطان

تجاهلت إحدى السيدات علامة بنية اللون في أحد أصابعها لمدة 10 سنوات حتى اكتشفت مؤخرًا وبالصدفة البحتة إصابتها بنوع نادر من السرطان.

وحسب ما ورد في صحيفة «الديلي ستار» البريطاينة صدمت ألانا سيفرز، من مقاطعة هامبشاير الإنجليزية عندما قرأت مقالًا عبر الإنترنت ووجدت أن العلامة التي في يدها هي احدى أعراض مرض السرطان.

وقالت «سيفرز» للصحيفة: «ممارسة هواية بسيطة مثل قراءة مقال قبل النوم أنقذت حياتي حيث قمت وقتها بإرسال لقطات على الفور إلى زوجي».

سرطان الجلد

وفي اليوم التالي ذهبت السيدة صاحبة الـ 36 عامًا إلى طبيبها العام المحلي، و الذي بدوره أرسلها بعد ذلك في إحالة عاجلة إلى المتخصصين الذين شخصوا إصابتها بسرطان الجلد.

ونقلت بعدها ألانا سيفرز إلى المستشفي لإزالة أظافرها بالكامل بالإضافة إلى 5 ملم من الأنسجة السرطانية.

وعن تفاصيل ما حدث، أوضحت ألانا: «لأنه كان مجرد خط صغير؛ لم أفكر به قط، و كنت أضع دائمًا طلاء أظافر أحمر ليخفيه منعًا للحرج».

آراء الأطباء

وأضاف السيدة الثلاثنية أنه من حسن حظها أن الأطباء أعلموها أنه من الرائع أن السرطان لم يصل إلى يديها على الرغم من أنه كان ينمو للخارج وكان الخط يكبر ؛ لذلك شفيت ببعض العمليات الجراحية.

وعلاوة على فقدان ظفر إصبعها احتاجت ألانا أيضًا إلى طعم جلدي من ذراعها لتغطية الجرح المتسع، مختتمةً: «أعتقد أن حياتي تغيرت بمجرد قراءة مقال، كان بإمكاني أن أمضي ثلاث سنوات أخرى دون أن أفكر في أي شيء ، وكان يمكن أن ينتشر ويصبح مميتًا».

ويعتبر سرطان الأظافر او كما يعرف بالورم الميلانيني في الأظافر ، أو الورم الميلانيني اللاصق ، أحد أندر أشكال سرطان الجلد ، حيث يمثل أقل من خمسة في المائة من الأورام الميلانينية - أكثر أنواع سرطان الجلد فتكًا.

