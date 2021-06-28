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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 في حالة خطرة.. إصابة 15 إثر تصادم ميكروباص وجرار زراعي بالدقهلية

إصابة 15 في حادث
إصابة 15 في حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي

أًصيب 15 شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين  ميكروباص وجرار بطريق “طلخا- المحلة” بـ الدقهلية  حيث سقطت  السيارة من أعلى الكوبري واصطدمت  بـ جرار زراعي يسير بالاتجاه المعاكس.

 

و تم نقل المصابين إلى المستشفى بينهم ٣ في حالة خطيرة في أحد مستشفيات الدقهلية.


حيث ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية من مركز طلخا بوقوع حادث تصادم بين سيارة وجرار بطريق طلخا- المحلة 
انتقل ضباط  مباحث مركز طلخا وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم سيارتين بأسيوط

 

حالة خطيرة

وبالفحص تبين أن سيارة ميكروباص أجرة ماركة تويوتا" اصطدمت بالمواجهة بجرار زراعي بـ الدقهلية، مما تسبب في إصابة ١٥شخصا بينهم أطفال ونقلهم إلى المستشفى بينهم ٣ في حالة خطيرة. 


تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.

الدقهلية حادث تصادم ميكروباص جرار زراعى مستشفيات الدقهلية مديرية أمن الدقهلية

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