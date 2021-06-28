بشاشات أكبر وتصاميم مختلفة.. أجهزة آيباد القادمة تشهد عصرا جديدا

تستعد شركة آبل الأمريكية لإجراء تغييرات جذرية على أجهزة الآيباد خاصة فئة iPad Pro والتي ستصدر العام القادم 2022 وكذلك عام 2023 ، حيث تسعى آبل للخروج من التصميم التقليدي والمواصفات المعتادة لأجهزة الآيباد.

وبحسب موقع AppleInsider فإن شركة آبل ستقوم بتغيير حجم الشاشات الخاصة بأجهزة آيباد iPad Pro والتي تصدر بأحجام 11 و 12.9 بوصة فقط ، حيث من المقرر أن تتخطى آبل هذه الأحجام.

ميزات أجهزة آيباد القادمة

وتعمل آبل أيضا على إصدار أجهزة آيباد القادمة بميزة الشحن اللاسلكي أوالشحن العكسي MagSafe والتي صدرت لأول مرة العام الماضي هواتف iPhone 12 .

وستشهد أجهزة آيباد القادمة من آبل ظهر زجاجي بالكامل في الخلف حيث ستتخلى عن الجسم المعدني، وذلك تكون الأجهزة ملائمة للشحن اللاسلكي، الذي سيأتي لأول مرة في أجهزة iPad Pro الصادرة العام القادم 2022 .



وستتحول آبل من شاشات LCD ذات الجودة الأضعف إلى شاشات OLED الأفضل جودة ونقاء، كما سيتم تغيير نوع شاشات أجهزة الآيباد والتي تعمل بتقنية mini-LED إلي شاشات OLED أيضا، حيث كانت آبل قد أطلقت من أجهزة قليلة أجهزة آيباد iPad Pro بتقنية mini-LED ، والتي تعتبر أساسا جزء من LCD .



وكانت آبل قد أوقفت استخدام شاشات LCD في هواتف آيفون بدءا من العام الماضي عندما أطلقت هواتف آيفون 12 في شهر أكتوبر الماضي.