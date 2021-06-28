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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لأول مرة في الأزهر.. تخريج أول دفعة من طالبات كلية التربية الرياضية

امتحانات كلية التربية
امتحانات كلية التربية الرياضية بنات جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر، عن الانتهاء من الامتحانات التحريرية للفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الأزهر، وبذلك تكون هذه الدفعة هي الأولي في تاريخ جامعة الأزهر عن كلية التربية الرياضية للبنات. 

تخريج أول دفعة 

بدوره، أجرى الدكتور عصام ابو النجا، عميد كلية التربية الرياضية بنات جامعة الازهر ؛ جولة تفقدية في آخر أيام امتحانات الفرقة الرابعة التي تعد من اوائل خريجات كلية التربية الرياضية بنات وأول دفعة تخرج إلى سوق العمل في مجال التربية الرياضية بنات في تاريخ الأزهر. 
  
 وخلال الجولة اطمأن عميد الكلية علي انتظام سير اليوم ووجود استاذ المادة للرد علي استفسارات الطالبات وتذليل العقبات لديهن ، مؤكدا  ان إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بشكل يومى والعمل على توفير بيئة آمنة للطالبات خلال فترة الامتحانات ونقل عميد الكلية للطالبات تحيات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد فكري نائب رئيس الجامعة لفرع البنات لهن.

وتأكد عميد الكلية من تهيئة المناخ المناسب للطالبات  ؛ من حيث التهوية المناسبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية واتباع سير النظام والهدوء والالتزام داخل اللجان.

وأكد عميد الكلية أن الجامعة نجحت في إنهاء الامتحانات بفضل الله -تعالى- وتكاتف جميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتعايش مع الوضع القائم بوصفه جائحة عالمية ضربت العالم كله شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا.

ووجه عميد الكلية، الشكر لجميع العاملين بالكلية وللملاحظين ولأعضاء الكنترول لجهدهم المبذول خلال فترة الامتحانات داعيا المولي عز وجل ان يحفظ مصرنا الحبيبة و الازهر جامعا وجامعة.

 

وذكر عميد الكلية، أن هناك جهود أخرى تبذل في الكنترولات، تواصل العمل الدائم والمستمر من خلال تصحيح المواد، خاصة للفرقة النهائية؛ من أجل الانتهاء من تصحيح ورصد ومراجعة النتائج وسرعة اعتمادها.

 

وفي ختام جولته حرصت الطالبات على التقاط الصور التذكارية مع عميد الكلية ، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين بالكلية. 

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الأزهر امتحانات كلية التربية الرياضية كلية التربية طالبات الامتحانات التحريرية

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