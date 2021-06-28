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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسام راضي: مبادئ مصر ثابتة تجاه كافة القضايا الإقليمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية اليوم بدأ باستعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية، واتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار على فلسطين، مشيراً إلى إشادة الجانب العراقي والأردني بالجهود الكبيرة التي قُدمت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وتابع بسام راضي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "العالم كله أشاد بالتدخل المصري الفعال والفوري في القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن مصر والأردن لهم تاريخ طويل في القضية الفلسطينية، حيث لهم تدخل ملموس على أرض الواقع.

 

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن بالنسبة لأي قضايا أُخرى سواء قضية اليمن أو قضية ليبيا، فإن الرئيس السيسي يناقشهم في كافة الاجتماعات، معقباً: "مبادئ مصر ثابتة تجاه كافة القضايا الإقليمية، ومصر دائماً مع الدولة الوطنية ومفاهيمها وأحكام المؤسسات الوطنية والحكومة المركزية والجيش الوطني".

 

وأشار بسام راضي إلى أن الدولة الوطنية بمفهومها هي مسئولية تقع علىها في المقام الأول، وما دون ذلك فهو يستفيد بلا مسئولية، ويستفيد من موارد الدولة ومن مقدرات الشعوب، حيث تقع المسئولية أولاً وآخراً على الحكومة المركزية.  

 

ونوه المتحدث باسم رئيس الجمهورية أن تطور التعاون الثلاثي وتبادل المعلومات بينهم والخبرات والتجارب في مجال الإرهاب، مهم للغاية، مؤكداً أن القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن شددت على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

 

وأردف بسام راضي أن الأمر خطير ويجب مواجهته من خلال التعاون الأمني والتنسيق وتبادل المعلومات بين الدول الثلاثة مصر والعراق والأردن.

 

وأضاف المتحدث باسم رئيس الجمهورية أن يجب أن يكون لهذا التعاون الثلاثي قيمة مضافة للعمل العربي المشترك ونموذج له، في إطار من الاحترام المتبادل والتنمية.

 

ونوه بسام راضي أن اجتماع القمة الثلاثية اليوم في بغداد تناول مشروعات تخص بالصناعات الدوائية التي تتم بين مصر والعراق، مضيفاً أن تم استعراض أيضاً تأثير الموجة الثالثة على الاقتصاد وعلى العالم ككل، معقباً: "الرئيس السيسي أكد خلال القمة الثلاثية على دعم مصر لدول العراق والأردن في مواجهة جائحة كورونا".

بسام راضي مصر رئاسة الجمهورية اجتماع القمة الثلاثية القضايا الإقليمية اخبار التوك شو

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