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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيد ميلاد اسماعيل يوسف

أحمد عيد عبد الملك يحتفل بعيد ميلاد إسماعيل يوسف

صدى البلد

هنأ أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، اسماعيل يوسف عضو مجلس الاداره السابق للقلعة البيضاء بعيد ميلاده الـ ٥٦ .
 

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا “اعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ الزمالك و منتخب مصر ”.


وتابع أحمد عيد عبد الملك "اكثر اللاعبين حصولاً علي الالقاب القارية في القرن العشرين ب ٨ القاب ،،كل سنة و حضرتك طيب يا تيجانا مصر".
 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباراتي اليوم  الاثنين فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقى فريق الزمالك نظيره فريق مصر المقاصة فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد الجيش بالسويس.

بينما يواجه فريق انبي نظيره فريق المقاولون العرب على ملعب استاد بتروسبورت فى السابعة مساء أيضا.

وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

يدير مباراة الزمالك ومصر المقاصة سعيد حمزة حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين هشام الدسوقى ووائل شعبان وحكما رابعا شريف حسن وحكما للفيديو طارق مجدى ومساعده عاطف حسين.

كما أسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة إدارة مباراة إنبي والمقاولون العرب إلى طاقم تحكيمي مكون من:
وليد عبد الرازق حكما للساحة ويساعده الثنائي احمد التلاوى وأيمن العقاد وحكما رابعا محمد عبدالنبي وحكما رابعا محمد سلامة ومساعده مصطفى عثمان.
 


الزمالك والمقاصة 
 

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاض تدريبه الختامي خلال معسكره المغلق بالعين السخنة في السادسة مساء اليوم الأحد استعدادا لخوض مباراة المقاصة المقرر لها غدا الإثنين في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.

وكان الجهاز الفني للفريق أعلن عن قائمة اللقاء والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف "أوباما" وأشرف بن شرقي.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 58 نقطة، بينما يقع مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

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