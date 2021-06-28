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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يقام نهائي أبطال أفريقيا بحضور جماهيري؟ .. سفير مصر بالمغرب يرد

صدى البلد

يواجه فريق الأهلى يوم 17 يوليو المقبل كايزر تشيفز الجنوب أفريقى  في نهائي دورى أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وقال أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب عبر شاشة "النهار" مساء الأحد: "القرار متوقف على السلطات المغربية لأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وافق على دخول الجماهير".

وتابع :"كاف وافق في وقت سابق على دخول الجماهير في لقاء الوداد البيضاوي وكايزر تشيفز والذي أقيم بالمغرب لكن السلطات المغربية رفضت".

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي وكايزر تشيفز في 17 من الشهر المقبل على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" بالمغرب.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمس، السبت، بعد الفوز على الترجي التونسي، بأربعة أهداف دون رد، بمجموعة مباراتي الذهاب والعودة، بينما صعد كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي.


وقال فينا مافوسا، المتحدث الرسمي باسم كايزر تشيفز النادي الجنوب أفريقي في تصريحات لـ صدى: "الفريق يركز على التخطيط للنهائي وسيخططون للتعامل مع الأهلي جيدا وليس المدرب فقط".

وتابع بخصوص إصابات الفريق: “لقد لعبنا للتو الليلة الماضية وسيقدم الفريق الطبي تقريرًا عن الإصابات مع اقتراب الموعد النهائي”.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمس، السبت، بعد الفوز على الترجي التونسي، بأربعة أهداف دون رد، بمجموعة مباراتي الذهاب والعودة، بينما صعد كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

موسيمانى أمام كايزر تشيفز

واجه كايزر تشيفز فى 16 مباراة عندما كان مدربا لصن داونز قبل نهائي أفريقيا

حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 5 منها وتلقى هزيمة فى مثلها.

وسجل لاعبو صن داونز 16 هدفا فى مرمى كايزر تشيفز.

و تلقت شباك الفريق تحت قيادته 14 هدفا.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن الاطقم التحكيمية لإدارة مباراتي غدا الاثنين فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقى فريق الزمالك نظيره فريق مصر المقاصة فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد الجيش بالسويس.

بينما يواجه فريق انبي نظيره فريق المقاولون العرب على ملعب استاد بتروسبورت فى السابعة مساء أيضا.

الأهلى نهائى دورى أبطال إفريقيا دوري ابطال افريقيا أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب

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