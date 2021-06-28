بسمة وهبة توجه رسالة دعم لـ دينا هشام، المعروفة بـ "فتاة البوركيني"

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة لـ دينا هشام، صاحبة الأزمة المعروفة بـ "فتاة البوركيني"، قائلة :" انتي قمر وجميلة بالحجاب وحقك تروحي بيه أي مكان..ومعندناش الفكرة دي وأنا بعاكس المحجبات".

وأضافت دينا هشام خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، أنها تعرضت لهذا الموقف أكثر من مرة في أماكن عامة وخاصة، متابعة:" أنا كمان أترفضت في شغل بسبب الحجاب"، لتعلق بسمة وهبة قائلة :"دي جديدة دي".



واسترسلت: تقدمت للحصول على وظيفة في صالة ألعاب رياضية (جيم) ورفضت، واستشعرت أن الرفض كان بسبب الحجاب، لكن ذلك لم يوضح لها بصورة مباشرة من قبل جهة العمل.



وفجرت دينا هشام وهي ابنة الطبيبة المعروفة هبة قطب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعادت إلى الساحة " خناقة المايوهات " والتي لم تعد جديدة على المجتمع المصري ، ولكنها أصبحت متكررة خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وهذا الصيف أيضا لم يكن مختلفا.

" لازم نضغط على البنات لحد ما يقلعوا " ، بهذه الكلمات سردت دينا هشام في فيديو ظهرت فيه وهي تبكي تفاصيل منعها من نزول حمام سباحة بـ مايوه شرعي في أحد الفنادق وفيما بعد تبين أن هذه الفتاة هي ابنة الطبيبة المعروفة هبة قطب .

وقالت الفتاة في الفيديو الذي جمع آلاف المشاهدات فور نشره : " أنا بقالي 10 سنين في كندا عمري ما حسيت إني مضطهدة أو إني مش مقبولة بسبب الحجاب بالعكس الجميع بييدعموني وبيدعموا إيماني بـ عقيدة معينة، مش كفاية قهر".

وواصلت هجومها الحاد على العنصرية التي تعرضت لها قائلة : " أنا بقالي سنة في مصر احنا نشرب ونقلع زي الغرب أوك وعاوزين نبقى شبههم طول الوقت عشان نكون هاي كلاس.. لكن أن إحنا نختار زي الغرب نلبس ايه، لا في الحالة دي نواجه بعنصرية

ولازم نضغط على البنات لغاية ما يقلعوا.. لأ أنا عاوزة ألبس براحتي وكفاية بقى وبجد كدة حرام".

وظهرت دينا هشام في أحد برامج التوك شو لتكشف تفاصيل أكثر عن نفسها وعن الواقعة التي تعرضت لها ، مؤكدة أنها ابنة الطبيبة المعروفة هبة قطب، والتي سبق أن حذرتها من أن بعض الفنادق في مصر لا تقبل تواجد الفتيات بمايوه شرعي في حمامات السباحة، خصوصا أن وزارة السياحة تركت لكل مكان حرية تقرير اللائحة الداخلية الخاصة به .



