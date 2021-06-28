تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مصر المقاصة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مصر المقاصة اليوم الإثنين في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مصر المقاصة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري ب58 نقطة، فيما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاض تدريبه الختامي خلال معسكره المغلق بالعين السخنة في السادسة مساء اليوم الأحد استعدادا لخوض مباراة المقاصة المقرر لها غدا الإثنين في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.

وكان الجهاز الفني للفريق أعلن عن قائمة اللقاء والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف "أوباما" وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.