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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك مع مصر المقاصة والقناة الناقلة

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مصر المقاصة اليوم الإثنين في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ أحداث مباراة الزمالك والمقاصة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع عبر فضائية ON Time Sports 1 HD.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري ب58 نقطة، فيما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.


يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاض تدريبه الختامي خلال معسكره المغلق بالعين السخنة في السادسة مساء اليوم الأحد استعدادا لخوض مباراة المقاصة المقرر لها غدا الإثنين في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش بالسويس.

وكان الجهاز الفني للفريق أعلن عن قائمة اللقاء والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف "أوباما" وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

الزمالك مصر المقاصة الدوري المصري الدوري المصري الممتاز نادي الزمالك ON Time Sports

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