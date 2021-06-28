تعرف على حكام مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة عن حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقي ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً، بينما يتولى الحكم طارق مجدي تقنية الـVar ويعاونه عاطف حسين.

فيما قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم إنهاء حالة المقاطعة لمجموعة قنوات أون تايم سبورت على خلفية الاعتذار الذي صدر عن مجموعة قنوات أون تايم سبورت لنادي الزمالك، وكذلك الاعتذار الذي قدمه مذيع القناة كريم رمزي للنادي وجماهيره، واعترافه بالخطأ الذي وقع فيه لاعتماده على مصدر غير موثوق فيه، وهو ما أعاد حق نادي الزمالك، وجماهيره أمام الرأي العام.



ونظرا لأن الحقائق وضحت تماما للرأي العام الرياضي، وأجمع الكل على رفض اختلاق المواقف والأحداث التي لم يكن لها وجود على أرض الواقع وأصابت أطراف تلك المواقف بجرح عميق.. اتخذت اللجنة قرارها لتبرهن على حسن النوايا، وتنتظر اللجنة في نفس الوقت نتيجة التحقيق الذي أشارت إليه مجموعة قنوات أون تايم سبورت في بيانها الذي نشر للرأي العام.

وتعد اللجنة جماهير الزمالك في كل مكان بأنها لن تتوانى عن اتخاذ أي موقف أو قرار ضد أي شخص أو هيئة يهدر حق النادي، وجماهيره العريضة لإعادة حق النادي مهما كلفها ذلك.