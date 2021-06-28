عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على حكام مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري الممتاز

صدى البلد

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة عن حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويتكون طاقم التحكيم من سعيد حمزة حكماً للساحة، وهشام الدسوقي ووائل شعبان حكمين مساعدين، وشريف حسن حكماً رابعاً، بينما يتولى الحكم طارق مجدي تقنية الـVar ويعاونه عاطف حسين.

 

فيما قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم إنهاء حالة المقاطعة لمجموعة قنوات أون تايم سبورت على خلفية الاعتذار الذي صدر عن مجموعة قنوات أون تايم سبورت لنادي الزمالك، وكذلك الاعتذار الذي قدمه مذيع القناة كريم رمزي للنادي وجماهيره، واعترافه بالخطأ الذي وقع فيه لاعتماده على مصدر غير موثوق فيه، وهو ما أعاد حق نادي الزمالك، وجماهيره أمام الرأي العام.

ونظرا لأن الحقائق وضحت تماما للرأي العام الرياضي، وأجمع الكل على رفض اختلاق المواقف والأحداث التي لم يكن لها وجود على أرض الواقع وأصابت أطراف تلك المواقف بجرح عميق.. اتخذت اللجنة قرارها لتبرهن على حسن النوايا، وتنتظر اللجنة في نفس الوقت نتيجة التحقيق الذي أشارت إليه مجموعة قنوات أون تايم سبورت في بيانها الذي نشر للرأي العام.

وتعد اللجنة جماهير الزمالك في كل مكان بأنها لن تتوانى عن اتخاذ أي موقف أو قرار ضد أي شخص أو هيئة يهدر حق النادي، وجماهيره العريضة لإعادة حق النادي مهما كلفها ذلك.

الزمالك مصر المقاصة الدوري الممتاز جماهير الزمالك قنوات أون تايم

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تعلن التبرع بـ 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى دولة

تجاهلت علامة غريبة على أظافرها.. سيدة تفاجئ بإصابتها بنوع نادر من السرطان

بعد التعادل مع الإكوادور .. الترتيب النهائي لمجموعة البرازيل بـ كوبا أمريكا

تعرف على حكام مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري الممتاز

هل يقام نهائي أبطال أفريقيا بحضور جماهيري؟ .. سفير مصر بالمغرب يرد

مصر تدين استهداف محطة صلاح الدين لانتاج الكهرباء في العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

مياه القاهرة تعلن قطع المياه عن أربعة مناطق بالقاهرة.. الثلاثاء

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

تسريب صوتي لوالده.. القصة الكاملة لخلافات شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ