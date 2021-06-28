عمرو أديب يعلق على خسارة بيراميدز: رمضان صبحي محتاج حد يطبطب عليه

علق الإعلامي عمرو أديب على خروج نادي "بيراميدز" من نصف نهائي الكونفدرالية، قائلا": أنا مش قادر أفهم حالة الشماته اللي في نادي بيراميدز".

وأضاف "عمرو أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :كلنا عارفين الشماتة بسبب أيه..السبب هو أن رمضان صبحي ضيع ضربة الجزاء وتسبب في خروجهم من البطولة".

وأكمل:" هي فين الروح الرياضية..وأيه المطلوب من رمضان صبحي"، مسترسلا:" الأهلى قدر من غير نص الفريق يوصل للنهائي..عايزين أيه؟..".

وتابع:" الفرحة بسبب خروج بيراميدز ولا كأن مصر بتلعب وكسبت..معقبا:" رمضان صبحي محتاج حد يطبطب عليه".



تأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء بنتيجة 5-4 بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب والاياب، في المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب محمد الخامس فى دور الإياب بنصف كأس الكونفدرالية الإفريقية.

رمضان صبحي فشل في قيادة فريقه لحجز مقعدا بنهائي الكونفدرالية للعالم الثاني على التوالي، حيث لم يكن له أي بصمة واضحة في اللقاء إذ لم يسدد أي تسديدة سواء على مرمى الرجاء أو خارجه خلال المبارتين.

لم ينجح رمضان صبحي في صناعة أي فرصة محققة طوال فترة وجوده في الملعب ولم يقم سوى بمراوغة وحيدة فقط لا غير، إضافة إلي إهداره ركلة جزاء أمام الرجاء.

ويعتبر رمضان صبحي واحدا من أبرز الأسماء التي يتمنها جماهير الزمالك في الفترة الأخيرة، خاصة بعد انتهاء علاقة اللاعب بالنادي الأهلى بشكل تام بعد رحيله إلى بيراميدز، وترى جماهير الزمالك أن رمضان صبحي يستطيع صناعة الفارق مع الأبيض خلال الفترة المقبلة حال إتمام اتفاقه.



وتشير العديد من الأسباب إلى أن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك لا يعد بالأمر المستحيل ويمكن توضيح ذلك في النقاط الآتية :

1- انقطاع علاقة رمضان صبحي مع الأهلي

شهدت الأيام الماضية توترا كبيرا فى العلاقة بين رمضان صبحي وإدارة الأهلى بسبب تفضيل اللاعب عرض بيراميدز عن البقاء داخل جدران القلعة الحمراء.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إنما زادت الأمور سوءا بشأن رمضان صبحي داخل الأهلى نتيجة مهاجمة اللاعب إدارة النادي الأهلى خلال استضافته فى أحد البرامج التليفزيونية بجانب هجوم جماهير الأهلى المتتالي عليه عبر السوشيال ميديا.



