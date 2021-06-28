بعد التعادل مع الإكوادور .. الترتيب النهائي لمجموعة البرازيل بـ كوبا أمريكا

نجح المنتخب البرازيلي في إنهاء دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل ضد نظيره الإكوادوري، بنتيجة 1-1.

وأقيمت المباراة بين الفريقين مساء اليوم الأحد علي ملعب "أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2021.

وانتهيت مباريات المجموعة الثانية بتأهل البرازيل في الصدارة برصيد 10 نقاط، أمام البيرو ثانياً بـ 7 نقاط، ثم كولومبيا ثالثاً بـ 4، والإكوادور رابعاً بـ 3، وودعت فنزويلا البطولة بعد أن احتلت المركز الخامس بنقطتين.

وخرج منتخب فنزويلا من البطولة، بعد أن احتل المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

وتقدم المنتخب البرازيلي في المواجهة، بهدف جاء من ضربة رأسية رائعة من قلب دفاع ريال مدريد إيدير ميليتاو، استقرت على يسار الحارس الإكوادوري، في الدقيقة الـ 37.

وأدرك أنخيل مينا التعادل للإكوادور، بعد أن أوصل زملائه الكرة له ببسالة على يمين المرمى البرازيلي، ليسددها قوية في الشباك، مع حلول الدقيقة الـ 53 من اللقاء.