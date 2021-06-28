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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمستخدمي هواتف أندرويد.. أحدث 4 ميزات في جوجل كروم

أحدث 4 ميزات في جوجل
أحدث 4 ميزات في جوجل كروم

أصدرت شركة جوجل الأمريكية خلال الفترة القليلة الماضية عددا كبيرا من الميزات الجديدة والتغييرات الكبيرة لمستخدمي متصفح جوجل كروم سواء على الويب أو لمستخدمي هواتف أندرويد، الأمر الذى سهل استخدام المتصفح كثيرا كما أصبح يتمتع بالسلاسة عما كان عليه في السابق.

 

وبحسب موقع Indian Express  فإن جوجل قامت بتوفير تجرب جديدة للمستخدمين مع متصفح جوجل كروم الذي استطاع أن يجعلها تسيطر علي نصف سكان العام بأكثر من 3.5 مليار مستخدم، وتوسيع الفارق بينه وبين المتصفحات الأخرى،  وفيما يلى أبرز الميزات التي حصل عليهها مستخدمو هواتف أندرويد في تطبيق جوجل كروم.  

 

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1-تطبيق Google Chat

 

ويعمل تطبيق المحادثة الجديد Google Chat أو "دردشة جوجل" ، والذي يعمل على تسهيل عمليات التواصل بين المستخدمين حيث يحتوى على ميزات جديدة مختلف تماما عن تطبيقات جوجل السابقة للدردشة، بما فى ذلك الدردشة الجماعية، كما سيعمل أيضاً بخاصية المظهر الداكن المريح للعين.

 

2-ميزة Locked Folder لحماية صورك من أعين المتطفلين


وتتيح ميزة Locked Folder الجديدة في تطبيق صور جوجل إخفاء صور معينة حتى لا تظهر في المخطط الزمني الرئيسي للصور أو في التطبيقات الأخرى، وستحمي الميزة المسماة Locked Folder، أي صور حساسة بكلمة مرور، لا يفضل المستخدم مشاركتها مع التطبيقات الأخرى.

 

3-ميزة تحذيرك من نتائج البحث غير الموثوقة


وأتاحت جوجل الأمريكية ميزة تحذير المستخدمين الذين يقومون بالتصفح إذا كانت نتائج البحث غير موثوقة، من خلال إشعار بأن "النتائج تتغير بسرعة"، حيث سيتم تطبيقها التحذير على موضوعات مثل الأخبار العاجلة.

 

4-ميزة مشابهة ل Find My من آبل  للعثور على الهاتف المفقود

 

و ظهرت ميزة العثور على أجهزة أندرويد المفقودة في إصدار تجريبي من خدمات Google Play، مع رمز يشير إلى قدرة الهواتف على المساعدة في تحديد الأجهزة الأخرى، مما يشير إلى أنه من السهل العثور على هاتفك المفقود قريبا.

 

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