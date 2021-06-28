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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خروج البرتغال .. موعد مباراة بلجيكا مع إيطاليا بدور الـ8 في يورو 2020

صدى البلد

حقق منتخب بلجيكا فوزا هاما على البرتغال بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما على ملعب " لاكارتوخا" في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020”،

استطاع ثورجان هازارد تسجيل هدف التقدم لبلجيكا في الدقيقة 42 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينهي النصف الأول من المباراة بتقدم بلاده بهدف نظيف.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب إيطاليا في دور الـ8 من البطولة القارية.

وستقام مواجهة المنتخبين البلجيكي والإيطالي في ربع نهائي أمم أوروبا "يورو 2020"، يوم الجمعة المقبل الثاني من شهر يوليو، على ملعب "آليانز آرينا"، في مدينة ميونخ الألمانية، في تمام التاسعة مساء.

وحسم منتخب بلجيكا تأهله للدور ثمن النهائي بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في جميع مبارياته الثلاث، حيث فاز على منتخبات، روسيا (3-0)، والدنمارك (2-1)، وفنلندا (2-0).

وفاز منتخب إيطاليا أيضا في دور المجموعات في جميع مبارياته الثلاث على منتخبات، تركيا (3-0)، وسويسرا (3-0)، وويلز (1-0).

بلجيكا نهائي أمم أوروبا يورو 2020 إيطاليا تركيا وويلز

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بعد خروج البرتغال .. موعد مباراة بلجيكا مع إيطاليا بدور الـ8 في يورو 2020

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