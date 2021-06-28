خطأ شائع.. أطباء يحذرون من وضع الثوم في الأنف لعلاج الجيوب الأنفية

بعدما انتشرت فيدوهات لبلوجرز يستخدمونه

حقق خلال الساعات القليلة الماضية فيديو لبلوجز مشهورين على تطبيق «تيك توك» أكثر من 8.9 مليون مشاهدة بشأن ابتكار حيلة جديدة لعلاج للجيوب الأنفية.

تفاصيل التجربة

ووفقًا لصحيفة «الديلي ستار» البريطانية قاما هانا وجادن بوضع فصين من الثوم في كل منخر وتركوه لمدة 20 دقيقة للتأكد من أنه بإمكانها تنظيف الجيوب الأنفية المسدودة.

وصدما الزوجان عندما خرجت الجيوب الأنفية في شكل «فقاعة مخاط» مما أثار ضحكهما في صور انتشرت من مطبخهما المنزلى.

وكتبت هانا لاحقًا في تعليق: «هذا ليس خطيرًا، الثوم ينظف الجيوب الأنفية فقط»، وقال أحد المشاهدين: «هذه هي أفخم فقاعة مخاط رأيتها على الإطلاق»، وأضاف ثاني: «هذا مقرف، لم أكن بحاجة لرؤية هذا قبل العشاء»، وذكر ثالث: «بصفتي شخصًا يصاب بعدوى في الجيوب الأنفية بشكل مستمر، أشعر أنني يجب أن أجرب هذا».

أضرار كبيرة

من جانبه، نبه الدكتور براين بوكسر واتشلر أن هذه الحيلة لا تساعد في تنظيف الجيوب الأنفية، لكن الثوم فقط يهيج الأنف ويسبب المخاط.

وحذر طبيب الأنف والأذن والحنجرة، نيل باتاتشاريا: «إذا فعلت ذلك بشكل كبير، سيبدأ الجسم في التفاعل مع الزيوت والمواد الكيميائية الموجودة في الثوم ومن ثم يسبب التهاب الجلد التماسي في الأنف».

وتابع نيل باتاتشاريا: «بعض فصوص الثوم قوية حقًا، فإذا حصلت على كمية كافية من المواد الكيميائية والزيوت في أنفك، فسوف تهيجها بالتأكي، كما أن هناك خطر محتمل آخر هو أن يعلق فص الثوم في فتحة الأنف ويؤدي في النهاية إلى تفاقم الانسداد والاحتقان».

