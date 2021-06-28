عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعدما انتشرت فيدوهات لبلوجرز يستخدمونه

خطأ شائع.. أطباء يحذرون من وضع الثوم في الأنف لعلاج الجيوب الأنفية

أطباء يحذرون من وضع
أطباء يحذرون من وضع الثوم في الأنف لعلاج الجيوب الأنفية

حقق خلال الساعات القليلة الماضية فيديو لبلوجز مشهورين على تطبيق «تيك توك» أكثر من 8.9 مليون مشاهدة بشأن ابتكار حيلة جديدة لعلاج للجيوب الأنفية. 

تفاصيل التجربة 

ووفقًا لصحيفة «الديلي ستار» البريطانية قاما هانا وجادن بوضع فصين من الثوم في كل منخر وتركوه لمدة 20 دقيقة للتأكد من أنه بإمكانها تنظيف الجيوب الأنفية المسدودة.

وصدما الزوجان عندما خرجت الجيوب الأنفية في شكل «فقاعة مخاط» مما أثار ضحكهما في صور انتشرت من مطبخهما المنزلى.

وكتبت هانا لاحقًا في تعليق: «هذا ليس خطيرًا، الثوم ينظف الجيوب الأنفية فقط»، وقال أحد المشاهدين: «هذه هي أفخم فقاعة مخاط رأيتها على الإطلاق»، وأضاف ثاني: «هذا مقرف، لم أكن بحاجة لرؤية هذا قبل العشاء»، وذكر ثالث: «بصفتي شخصًا يصاب بعدوى في الجيوب الأنفية بشكل مستمر، أشعر أنني يجب أن أجرب هذا». 

أضرار كبيرة 

من جانبه، نبه الدكتور براين بوكسر واتشلر أن هذه الحيلة لا تساعد في تنظيف الجيوب الأنفية، لكن الثوم فقط يهيج الأنف ويسبب المخاط.

وحذر طبيب الأنف والأذن والحنجرة، نيل باتاتشاريا: «إذا فعلت ذلك بشكل كبير، سيبدأ الجسم في التفاعل مع الزيوت والمواد الكيميائية الموجودة في الثوم ومن ثم يسبب التهاب الجلد التماسي في الأنف».

وتابع نيل باتاتشاريا: «بعض فصوص الثوم قوية حقًا، فإذا حصلت على كمية كافية من المواد الكيميائية والزيوت في أنفك، فسوف تهيجها بالتأكي، كما أن هناك خطر محتمل آخر هو أن يعلق فص الثوم في فتحة الأنف ويؤدي في النهاية إلى تفاقم الانسداد والاحتقان».  
 

تناول الثوم على الريق يمنحك فوائد صحية غير متوقعة

أبرزها الملح.. روشتة طبيعية لعلاج الجيوب الأنفية

اطباء وضع الثوم تيك توك الجيوب الانفية مخاط المواد الكيميائية التهاب الجلد خطأ شائع علاج الجيوب الأنفية تنظيف ديلي ستار

ترشيحاتنا

وكيل وزارة الأوقاف يوضح تفاصيل منع نجل الشيخ محمد حسين يعقوب من الخطابة.. فيديو

أرقام تهمك.. خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 28-6-2021

موعد مباراة الزمالك مع مصر المقاصة والقناة الناقلة

خطأ شائع.. أطباء يحذرون من وضع الثوم في الأنف لعلاج الجيوب الأنفية

على رأسهم ساسي .. غيابات فريق الزمالك عن لقاء المقاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

الداخلية : ضبط سيدة تمارس أعمال سايس وتتعدى على المواطنين بالقاهرة

تسريب صوتي لوالده.. القصة الكاملة لخلافات شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

مياه القاهرة تعلن قطع المياه عن أربعة مناطق بالقاهرة.. الثلاثاء

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ