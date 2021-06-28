مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 28 - 6 - 2021 مباراتين ناريتين بين كرواتيا مع إسبانيا وفرنسا مع سويسرا في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

كرواتيا X إسبانيا – 6 مساءً - beIN Sports HD 2 Max

فرنسا X سويسرا – 9 مساءً - beIN Sports HD 2 Max

ويلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب إيطاليا في دور الـ8 من البطولة القارية.

وستقام مواجهة المنتخبين البلجيكي والإيطالي في ربع نهائي أمم أوروبا "يورو 2020"، يوم الجمعة المقبل الثاني من شهر يوليو، على ملعب "آليانز آرينا"، في مدينة ميونخ الألمانية، في تمام التاسعة مساء.

وحسم منتخب بلجيكا تأهله للدور ثمن النهائي بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في جميع مبارياته الثلاث، حيث فاز على منتخبات، روسيا (3-0)، والدنمارك (2-1)، وفنلندا (2-0).

وفاز منتخب إيطاليا أيضا في دور المجموعات في جميع مبارياته الثلاث على منتخبات، تركيا (3-0)، وسويسرا (3-0)، وويلز (1-0).