عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الاثنين 28 - 6 - 2021  مباراتين ناريتين بين كرواتيا مع إسبانيا وفرنسا مع سويسرا في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

كرواتيا X إسبانيا – 6 مساءً - beIN Sports HD 2 Max

فرنسا X سويسرا – 9 مساءً - beIN Sports HD 2 Max

ويلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب إيطاليا في دور الـ8 من البطولة القارية.

وستقام مواجهة المنتخبين البلجيكي والإيطالي في ربع نهائي أمم أوروبا "يورو 2020"، يوم الجمعة المقبل الثاني من شهر يوليو، على ملعب "آليانز آرينا"، في مدينة ميونخ الألمانية، في تمام التاسعة مساء.

وحسم منتخب بلجيكا تأهله للدور ثمن النهائي بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في جميع مبارياته الثلاث، حيث فاز على منتخبات، روسيا (3-0)، والدنمارك (2-1)، وفنلندا (2-0).

وفاز منتخب إيطاليا أيضا في دور المجموعات في جميع مبارياته الثلاث على منتخبات، تركيا (3-0)، وسويسرا (3-0)، وويلز (1-0).

كرواتيا وإسبانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة منتخب إيطاليا

ترشيحاتنا

تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها يتصدر عناوين الصحف

مواقيت الصلاة و أسعار الدواجن و الذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

هدف الحضري ولقب تاريخي .. حكاية آخر مباراة بين الأهلي وكايزر تشيفز من 19 عاما

دعاء سورة يس لقضاء الحاجة في الصباح.. بـ 9 أدعية ينصلح الحال

لمستخدمي هواتف أندرويد.. أحدث 4 ميزات في جوجل كروم

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

دعاء سورة يس لقضاء الحاجة في الصباح.. بـ 9 أدعية ينصلح الحال

تسريب صوتي لوالده.. القصة الكاملة لخلافات شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ