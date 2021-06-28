بعد فيديو البهاق .. رامي جمال يشارك جمهوره صورا جديدة

حرص الفنان رامي جمال، على نشر صور جديدة من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”، وذلك بعد نشره فيديو له تحدث من خلاله عن البهاق.

ونشر رامي جمال، الصور بصحبة كلبته وعلق عليها قائلاً: “ليكسي الحب ارق منها مفيش”.

و علق رامي جمال قائلاً:" مساء الخير انا انهارده هعمل فيديو لاول مره اتكلم عن البهاق وارد علي كميه الاسئله اللي بتجيلي من رجاله وبنات وأمهات واتمنى يفيدكم، وربنا يشفي الجميع".

علاج رامى جمال

وكان المطرب رامي جمال، قد نشر صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر رامي جمال، بإطلالة جديدة مختلفة بشعر طويل نتيجة خضوعة لجسلة بلازما.