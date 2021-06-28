مواعيد مباريات كوبا أمريكا اليوم والقنوات الناقلة

تلعب اليوم الإثنين مباراة من العيار الثقيل ببطولة كوبا أمريكا، حيث يواجه الأرجنتين وبوليفيا في الجولة الخامسة.

مواعيد مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

أوروجواي X باراجواي – 2 فجراً (الثلاثاء) - beIN Sports HD 6 Max

الأرجنتين X بوليفيا – 2 فجراً (الثلاثاء) - beIN Sports HD 5 Max

ونجح المنتخب البرازيلي في إنهاء دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل ضد نظيره الإكوادوري، بنتيجة 1-1.

وأقيمت المباراة بين الفريقين مساء اليوم الأحد علي ملعب "أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2021.

وانتهيت مباريات المجموعة الثانية بتأهل البرازيل في الصدارة برصيد 10 نقاط، أمام البيرو ثانياً بـ 7 نقاط، ثم كولومبيا ثالثاً بـ 4، والإكوادور رابعاً بـ 3، وودعت فنزويلا البطولة بعد أن احتلت المركز الخامس بنقطتين.