على رأسهم ساسي .. غيابات فريق الزمالك عن لقاء المقاصة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مصر المقاصة اليوم الإثنين في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك في اللقاء اليوم كل من، حازم إمام، محمد عواد، ومحمد عبدالسلام، وعبدالله جمعة، وحميد أحداد، واسامة فيصل، وفرجاني ساسي الذي لم يعود من تونس حتى الآن.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري ب58 نقطة، فيما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

وكان الجهاز الفني للفريق أعلن عن قائمة اللقاء والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف "أوباما" وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.