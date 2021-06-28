عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف الحضري ولقب تاريخي .. حكاية آخر مباراة بين الأهلي وكايزر تشيفز من 19 عاما

صدى البلد

يواجه فريق الأهلى يوم 17 يوليو المقبل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دورى أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي، بأربعة أهداف دون رد، بمجموعة مباراتي الذهاب والعودة، بينما صعد كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

ولم يتواجه الأهلي مع كايزر تشيفز سوى في مباراة واحدة فقط، بكأس السوبر الإفريقي عام 2002، بعدما توج الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز، بينما لعب كايزر تشيفز بصفته بطل كأس الاتحاد الإفريقي.

في يوم 15 مارس 2002، توج النادي الأهلي بطلًا لكأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على كايزر تشيفز بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة تاريخيه أحرز فيها عصام الحضري حارس مرمى الأهلي وقتها، هدفًا في شباك الفريق الجنوب إفريقي.

وسجل رباعية الأهلي في هذه المباراة، كلا من خالد بيبو وحسام غالي، وعصام الحضري وأخيرًا سيد عبد الحفيظ.

موسيمانى أمام كايزر تشيفز

واجه كايزر تشيفز فى 16 مباراة عندما كان مدربا لصن داونز قبل نهائي أفريقيا

حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 5 منها وتلقى هزيمة فى مثلها.

وسجل لاعبو صن داونز 16 هدفا فى مرمى كايزر تشيفز.

و تلقت شباك الفريق تحت قيادته 14 هدفا.

كايزر تشيفز الأهلى صن داونز دوري ابطال افريقيا موسيمانى نهائي أفريقيا

ترشيحاتنا

تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها يتصدر عناوين الصحف

مواقيت الصلاة و أسعار الدواجن و الذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

هدف الحضري ولقب تاريخي .. حكاية آخر مباراة بين الأهلي وكايزر تشيفز من 19 عاما

دعاء سورة يس لقضاء الحاجة في الصباح.. بـ 9 أدعية ينصلح الحال

لمستخدمي هواتف أندرويد.. أحدث 4 ميزات في جوجل كروم

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

دعاء سورة يس لقضاء الحاجة في الصباح.. بـ 9 أدعية ينصلح الحال

تسريب صوتي لوالده.. القصة الكاملة لخلافات شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ