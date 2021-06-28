أخبار الرياضة .. هل يقام نهائي أبطال أفريقيا بحضور جماهيري؟ .. أول تعليق من كايزر تشيفز على أزمة إصابات اللاعبين
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.
هل يقام نهائي أبطال أفريقيا بحضور جماهيري؟
يواجه فريق الأهلى يوم 17 يوليو المقبل كايزر تشيفز الجنوب أفريقى في نهائي دورى أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.
أول تعليق من كايزر تشيفز على أزمة إصابات اللاعبين
وقال فينا مافوسا، المتحدث الرسمي باسم كايزر تشيفز النادي الجنوب أفريقي في تصريحات لـ صدى: “لقد لعبنا منذ يوم المباراة وسيقدم الفريق الطبي تقريرًا عن الإصابات مع اقتراب الموعد النهائي، هناك وقت كافي حتى النهائي الوضع ليس كارثي”.
أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية
تأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء بنتيجة 5-4 بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب والاياب، في المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب محمد الخامس فى دور الإياب بنصف كأس الكونفدرالية الإفريقية.
إقالة فاروق جعفر من اللجنة الفنية لنادي الزمالك.. اعرف الحقيقة
كشف فاروق جعفر المستشار الفني للزمالك، حقيقة إقالته من اللجنة الفنية لنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.
قريبا منصة واحدة تجمع نجوم الأهلي والزمالك.. الحديدي يكشف التفاصيل
أكد حازم الحديدي وكيل اللاعبين ، أن الفترة القادمة ستشهد تواجد نجوم الأهلي الزمالك في إعلان واحد من جديد .