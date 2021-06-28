طه إسماعيل: انتقدت موسيماني بسبب الدفع بـ والتر بواليا وجلوس شريف على الدكة

أكد طه إسماعيل، نجم الأهلي سابقا، أن موسيماني مدرب مبتكر ويعمل على تطوير تشكيلة الفريق.

وقال طه في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "انتقدت موسيماني قبل ذلك بسبب الدفع بـ والتر بواليا وجلوس محمد شريف على الدكة".

وتابع: "موسيماني كان يُصر على أن يدفع ببواليا في بداية المباراة، رغم أن الأهلي بالإحصائيات كان يُسجل في الأشواط الثانية دائمًا".

وواصل: "وبالتالي الدفع ببواليا وجلوس شريف على الدكة في هذه الفترة كانت خسارة مزدوجة للأهلي".

وأضاف: "موسيماني مدير فني خلاق ومبتكر، هو من ابتكر تشكيل الأهلي الحالي، هو ليس جريئًا طوال الوقت وليس متحفظًا دائمًا، هو مرن إلى حد كبير".

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمس، السبت، بعد الفوز على الترجي التونسي، بأربعة أهداف دون رد، بمجموعة مباراتي الذهاب والعودة، بينما صعد كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي.