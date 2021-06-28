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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 28 يونيو ، 18 ذو القعدة 1442 هجرية.


مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 28 يونيو ، 18 ذو القعدة 1442 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر 3:10 ص
الشروق 4:56  ص
صلاة الظُّهْر 11:58 ص
صلاة العَصر 3:34 م
صلاة المَغرب 7:00 م
صلاة العِشاء 8:34 م


مواقيت الصلاة في الجيزة 

صلاة الفجْر 3:11 ص
الشروق 4:57 ص
صلاة الظُّهْر 11:58 ص
صلاة العَصر 3:34 م
صلاة المَغرب 7:00 م
صلاة العِشاء 8:34 م

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم


 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 3:11 ص
الشروق 4:59 ص
صلاة الظُّهْر 12:04 ص
صلاة العَصر 3:42 م
صلاة المَغرب 7:08 م
صلاة العِشاء 8:44 م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:22 ص
الشروق : 5:03 ص
الظُّهْر : 11:58 ص
العَصر: 3:27 م
المَغرب: 6:54 م
العِشاء : 8:23 م

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:02 ص
الشروق: 4:46 ص
الظُّهْر: 11:47 ص
العَصر: 3:20 م
المَغرب: 6:47 م
العِشاء: 8:19 م

 

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