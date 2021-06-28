الداخلية : ضبط سيدة تمارس أعمال سايس وتتعدى على المواطنين بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن صورة لإحدى السيدات - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - بمديرية أمن القاهرة ، تمارس أعمال سايس "بدون ترخيص " والتعدى على المواطنين بالسب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت أجهزة الداخلية من تحديد السيدة المشار إليها ، وتبين أنها (لا تعمل، مقيمة بدائرة القسم ) .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بـ الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبطها ، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.