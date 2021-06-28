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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل وزارة الأوقاف يوضح الرواتب الجديدة للأئمة وخطط الوزارة لتحسين دخلهم.. فيديو

أيمن أبو عمر، وكيل
أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف

نوه الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، على ما تقدمه وزارة الأوقاف من تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تبنتها الجماعات المتطرفة خلال السنوات القليلة الماضية.

 

وأشار أيمن أبو عمر في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى أن أهم عنصر في تجديد الخطاب الديني هو الإمام، لأنه هو الذي يحمل الرسالة الوسطية، ودعوة الرسول (ص) التي تتسم بالسماحة واليسر.

 

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الوزارة تهتم بـ الأئمة على مسارات مختلفة، سواء بالمظهر أو بالجوهر أو بالعقل أو بالبناء الفكري للإمام أو بالحالة المادية له، حيث إن الوزارة خصصت 700 مليون جنيه لتحسين دخل الأئمة، معقباً: "نعمل على زيادة أجور الأئمة لتحسين أوضاعهم المعيشية".

 

وأوضح أيمن أبو عمر أن منذ 7 سنوات، كان الإمام حديثي التعيين الذي لم يحصل على ماجستير يتقاضى 1400 جنيه، أما حالياً يتقاضي 4000 جنيه، مضيفاً أن الإمام الحاصل على الماجستير يتقاضي 4400 جنيه، بينما الإمام الحاصل على الدكتوراة 4700 جنيه.

 

وأردف وكيل وزارة الأوقاف أن القيادة السياسية تهتم اهتمام كبير بملف الأئمة، حيث إن الرئيس السيسي أوصى بالاهتمام بهم، ووزير الأوقاف سريعاً ما يُلبي هذه التوصية.

 

واستطرد: "تعقدنا مع العديد من الشركات من أجل توفير الزي الأزهري الذي يليق بالإمام"، مضيفاً أن يتم تقديم دورات تدريبية وتأهيلية على أعلى مستوى للأئمة حديثي التعيين، دورات تثقيفية للأئمة المتقادمة في العمل. 

وكيل وزارة الأوقاف الرواتب الجديدة الخطاب الديني الجماعات المتطرفة الأئمة اخبار التوك شو

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