حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين6/27 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاثنين 27 يونيو 2021 وفقا لما نشره خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل

إذا اتخذت أي قرار مهم اليوم ، فسيكون من الأفضل أن تستمع إلى عقلك. لا تتأثر كثيرًا بما يقوله الآخرون. أنت تعرف جيدًا ما هو جيد بالنسبة لك وما هو غير ذلك. إذا كنت تقوم بعمل ما ، فقد يزداد عبء العمل عليك فجأة اليوم ، ولكن سيتعين عليك القيام بعملك بأمانة شديدة.



برج الثور



عاطفيا واجتماعيا: القمر ما زال في منزل الأصدقاء وتستطيع اليوم أن تخلق من حولك أجواء حيوية والكل يطلب صحبتك.

مهنيا: عطارد في منزل العلاقات يدعمك ويمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق بنفسك.

برج الجوزاء

مهنيا: ما زال القمر معاكسا.. فلا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك.

عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك اليوم أن تتحكم في غضبك وانفعالك، وتوخّ الحيطة والحذر.

برج السرطان



مهنيا واجتماعيا: يساعدك الوضع الفلكي على تفهم مشاعر الآخرين وقد تتلقى اليوم تشجيعا وتحقق تطورا.

عاطفيا: القمر في منزل الحظ.. أينما تتواجد تستطيع أن تنشر من حولك جوّا من السعادة.



برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم أفكار لزيادة مدخراتك أو أملاكك، وتساعدك واقعيتك في إدارة أموالك وأعمالك.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تنير مخيلتك.. تعبّر عن أفكارك بوضوح، وتؤثر في الجنس الآخر.



برج العذراء



عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي تُحترَم حقوقك.

اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك بأن تتخلى اليوم عن رغبتك في فرض رأيك على من حولك، ومع ذلك اهتم بحماية حقوقك ومصالحك





برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، الشمس في منزل الأصدقاء تفتح أمامك الأبواب لتعيش أوقات حلوة مع الأحباب ومع أصدقاء مخلصين.

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يمنحك اليوم نشاطا وحيوية، وتحسن تنظيم وقتك وجهودك.

برج العقرب



عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك اليوم نحو أن ترسم لوحة جميلة لحياتك ويساعدك ذلك على إصلاح علاقاتك.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثيرين.

برج القوس



مهنيا وماليا: عطارد في منزلك الثامن يدفعك للتركيز على أهدافك ورغم الضغوط تعتني بتنمية أموال وأعمال.

عاطفيا وعائليا: قد تشغلك مشاكل عاطفية وعائلية ويملئُك الحنين للماضي، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر.



برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات، يمكنك اليوم أن تقوم بإصلاح بعض العلاقات ويساعدك الفلك على الانطلاق بنشاط وحيوية.

مهنيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات.



برج الدلو



عاطفيا وعائليا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تحافظ على لباقتك وتركيزك وتنفعك موهبتك العملية.

ماليا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تجتهد وتضاعف تركيزك، وراجع جيدا حساباتك وأعمالك.

برج الحوت



عاطفيا: رغم التشوش، القمر ما زال في برجك وما زالت الفرصة أمامك لتؤثر فيمن تحب، واليوم تحرص على التفاهم مع الطرف الآخر بهدوء.

اجتماعيا ومهنيا: رغم الضغوط، عطارد في وضع داعم ويمدك ذلك بروح إبداع وتجد منافذ عديدة للانطلاق.