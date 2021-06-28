عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين6/27 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

صدى البلد

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاثنين  27  يونيو 2021 وفقا لما نشره خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

برج الحمل

إذا اتخذت أي قرار مهم اليوم ، فسيكون من الأفضل أن تستمع إلى عقلك. لا تتأثر كثيرًا بما يقوله الآخرون. أنت تعرف جيدًا ما هو جيد بالنسبة لك وما هو غير ذلك. إذا كنت تقوم بعمل ما ، فقد يزداد عبء العمل عليك فجأة اليوم ، ولكن سيتعين عليك القيام بعملك بأمانة شديدة.

مواليد برج السرطان.. ماذا تقول الأبراج اليوم 25 -6-2021

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6/21 /2021.. اكتشف ما يخبئه كل برج


برج الثور
 

عاطفيا واجتماعيا: القمر ما زال في منزل الأصدقاء وتستطيع اليوم أن تخلق من حولك أجواء حيوية والكل يطلب صحبتك.
مهنيا: عطارد في منزل العلاقات يدعمك ويمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق بنفسك.

برج الجوزاء

مهنيا: ما زال القمر معاكسا.. فلا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك.
عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك اليوم أن تتحكم في غضبك وانفعالك، وتوخّ الحيطة والحذر.

 

برج السرطان


مهنيا واجتماعيا: يساعدك الوضع الفلكي على تفهم مشاعر الآخرين وقد تتلقى اليوم تشجيعا وتحقق تطورا.
عاطفيا: القمر في منزل الحظ.. أينما تتواجد تستطيع أن تنشر من حولك جوّا من السعادة.
 

برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم أفكار لزيادة مدخراتك أو أملاكك، وتساعدك واقعيتك في إدارة أموالك وأعمالك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تنير مخيلتك.. تعبّر عن أفكارك بوضوح، وتؤثر في الجنس الآخر.
 

برج العذراء


عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي تُحترَم حقوقك.
اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك بأن تتخلى اليوم عن رغبتك في فرض رأيك على من حولك، ومع ذلك اهتم بحماية حقوقك ومصالحك

 

برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، الشمس في منزل الأصدقاء تفتح أمامك الأبواب لتعيش أوقات حلوة مع الأحباب ومع أصدقاء مخلصين.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يمنحك اليوم نشاطا وحيوية، وتحسن تنظيم وقتك وجهودك.

 

برج العقرب


 عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك اليوم نحو أن ترسم لوحة جميلة لحياتك ويساعدك ذلك على إصلاح علاقاتك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثيرين.

برج القوس      

                    
مهنيا وماليا: عطارد في منزلك الثامن يدفعك للتركيز على أهدافك ورغم الضغوط تعتني بتنمية أموال وأعمال.
عاطفيا وعائليا: قد تشغلك مشاكل عاطفية وعائلية ويملئُك الحنين للماضي، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر.
 

برج الجدي

 

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات، يمكنك اليوم أن تقوم بإصلاح بعض العلاقات ويساعدك الفلك على الانطلاق بنشاط وحيوية.
مهنيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات.
 

برج الدلو


 عاطفيا وعائليا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تحافظ على لباقتك وتركيزك وتنفعك موهبتك العملية.
ماليا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تجتهد وتضاعف تركيزك، وراجع جيدا حساباتك وأعمالك.

برج الحوت 

      
عاطفيا: رغم التشوش، القمر ما زال في برجك وما زالت الفرصة أمامك لتؤثر فيمن تحب، واليوم تحرص على التفاهم مع الطرف الآخر بهدوء.
اجتماعيا ومهنيا: رغم الضغوط، عطارد في وضع داعم ويمدك ذلك بروح إبداع وتجد منافذ عديدة للانطلاق.

 

برج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد

موضوعات متعلقة

تحذير لـ العذراء والجوزاء.. اعرف تأثير انتقال كوكب المريخ لـ برج الأسد على الأبراج

ترشيحاتنا

تعرف على حكام مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري الممتاز

وكيل وزارة الأوقاف يوضح تفاصيل منع نجل الشيخ محمد حسين يعقوب من الخطابة.. فيديو

أرقام تهمك.. خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين 28-6-2021

موعد مباراة الزمالك مع مصر المقاصة والقناة الناقلة

خطأ شائع.. أطباء يحذرون من وضع الثوم في الأنف لعلاج الجيوب الأنفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

تسريب صوتي لوالده.. القصة الكاملة لخلافات شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

الداخلية : ضبط سيدة تمارس أعمال سايس وتتعدى على المواطنين بالقاهرة

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

تعرف على حكام مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري الممتاز

مياه القاهرة تعلن قطع المياه عن أربعة مناطق بالقاهرة.. الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ