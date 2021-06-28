أبلغنا حلفاءنا.. توضيح جديد من البنتاجون بشأن الضربة على الحدود السورية العراقية

نقلت قناة "الشرق" السعودية عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية أن الأخيرة أبلغت شركاء وحلفاء الولايات المتحدة بالتحركات العسكرية لضرب منشآت تابعة لميليشيات موالية لإيران على الحدود السورية العراقية.

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الضربة الجوية الأمريكية على الحدود السورية العراقية أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص مدنيين.

وأوضحت الوكالة أن طائرات حربية أمريكية قصفت منطقة البوكمال في ريف محافظة دير الزور الشرقي على الحدود مع العراق.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، أن 4 عناصر في ميليشيات تابعة للحشد الشعبي في العراق، جراء القصف الأمريكي على الحدود السورية العراقية.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، اليوم الإثنين، تنفيذ ضربات ضد مجموعات مسلحة على الحدود العراقية السورية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها نفذت ضربة جوية ضد منشآت تابعة لجماعات مسلحة موالية لإيران على الحدود السورية العراقية.

وأضافت أن الضربة العسكرية على الحدود السورية العراقية تمت بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن الضربة العسكرية استهدفت منشآت عملياتية ومخازن أسلحة في موقعين بسوريا وموقع ثالث بالعراق.

وتابعت أن المنشآت المستهدفة كانت تُستخدم من جانب مليشيات شاركت في هجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.

وكشفت عن توجيه الرئيس الأمريكي بشن المزيد من الضربات العسكرية لردع هجمات المليشيات الموالية لإيران ضد المصالح الأمريكية في العراق.

فيما أعلنت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق مقتل 5 من عناصرها في القصف الأمريكي على الحدود العراقية السورية.

وكشفت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، عن تفاصيل الانفجارات التي تعرضت لها الأراضي السورية قرب الحدود العراقية.

وذكرت أن القصف استهدف منازل عناصر من الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية، واستهدف ساحة دعم لوجستي وعسكري في مدينة البوكمال السورية.

وأضافت أن القصف استهدف ميليشيات مسلحة عراقية وإيرانية داخل الأراضي السورية.

وذكرت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، أنه جرى سماع دوي انفجارات عنيفة في الأراضي السورية قرب الحدود العراقية.

وأضافت أن مصدر الانفجارات "كان داخل الأراضي السورية واستهدف أماكن فيها منازل لمدنيين".