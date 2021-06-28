أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 28-6-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد و الأسمنت اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 28 يونيو 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.





وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 28 يونيو 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 805 جنيهات للطن

أسمنت النصر 780 جنيها للطن

أسمنت السويس 803 جنيهات للطن

اسمنت السويدي 808 جنيهات للطن

اسمنت حلوان 820 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 775 جنيها للطن

أسمنت سيناء 770 جنيها للطن

أسمنت أسوان 700 جنيهاً للطن

أسمنت المخصوص 790 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف 760 جنيهاً للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.