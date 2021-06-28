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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ب3 طرق غير تقليدية حضري اللأزانيا

صدى البلد

تعاللأمن أشهى المأكولات الغير التقليدية التى يمكن تحضيرها فى مطبخك إليك وفقا لموقع ministbaker  وصفات سريعه لعمل اللازانيا أختارى الطريقة التى تناسبك

لازانيا الدجاج
 

مقادير لازانيا الدجاج:

لازانيا شرائح

خلطة بشاميل 

صدور دجاج 

جبنة فيتا 

جبنة بارميزان 

لبن 

صلصة 

طماطم 

بصل 

كريمة لباني 

ثوم 

زيت 

ملح 

فلفل أسود 

زبدة 

زعتر 

 

بالبشاميل والجبنة.. طريقة تحضير رول اللازانيا

طريقة عمل رول اللازانيا في المنزل

طريقة تحضير لازانيا الدجاج والخضار بالبشاميل:
 

-يوضع دقيق مع زبدة لعمل البشاميل ويحرك جيدًا، ثم يضاف لبن وكريمة لباني ويقلب ثم يرفع قبل أن يثقل قوامه.

-توضع صلصة طماطم وقليل من البشاميل في طاجن زجاجي.
 

-يفرم بصل وثوم ويوضعا في طاسة بها زيت على النار مع زعتر طازج مفروم.

-تضاف قطع صدور الدجاج وملح وفلفل وكريمة لباني وقليل من الدقيق.

-يوضع جزء من البصل والثوم في طاسة أخرى على النار مع صلصة طماطم ويقلب قليلا.

-يضاف إليها الماء وتغلى مع ملح وفلفل ثم تفرد شرائح اللازانيا، ويوضع عليها الجبنة الفيتا وشريحة لازانيا أخرى.

-توضع شرائح اللازانيا في الطاجن وتضاف إليها جبنة ثم صوص.

-تكرر الطبقات مرة أخرى، ثم تصب صلصة الطماطم وصوص البشاميل ثم جبنة بارميزان مبشورة.

- تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج اللازانيا وتقدم.


لازانيا السى فود للشيف نجلاء الشرشابى 

المقادير


شرائح مكرونة
ميكس سي فوود أو جمبري مسلوق
بصل مفروم
شبت
ثوم مفروم
بصل أخضر
جبنة موتزاريلا
زعتر – روز ماري
جزر مبشور
زبدة
ملح وفلفل – كمون
بشاميل جاهز



طريقة التحضير


- يشوح البصل والثوم في الزبدة ثم يضاف ميكس السي فوود يضاف إليه البصل والجزر والشبت ثم الزعتر والروز ماري وتتبل بالملح والفلفل والكمون
- نحضر البايركس ثم يضاف البشاميل وشرائح المكرونة ثم طبقة من حشوة السي فوود
- تكرر الخطوات ثم تغطى بالبشاميل و الجبنة على الوجه 

 لازانيا باللحم المفروم

 

مقادير لازانيا باللحم المفروم

مكرونة 

لحم مفروم 

بصل 

ثوم 

طماطم 

أعشاب 

زيت 
دقيق 

زبدة 

لبن 

ملح 

فلفل 

سبانخ 

فلفل ألوان 

مرقة 

صلصة طماطم 


طريقة تحضير لازانيا باللحم المفروم


* اسلقي شرائح اللازانيا في ماء مغلي وزيت

* اجرشي البصل مع الثوم والفلفل الألوان وضعيها في طاسة بها زيت ساخن على الهواء مع مكعب مرقة

* اضيفي اللحم المفروم والملح والفلفل وصلصة الطماطم والسبانخ الطازج

* في حلة أخرى ضعي الزبدة مع الدقيق واللبن لعمل الباشميل

* ادهني الطاجن بالزبدة مع قليل من الباشميل، رصي شرائح اللازانيا وعليها الحشو ثم شرائح اللازانيا مرة أخرى وعليها الباشميل، وادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم قدميها.
 

اللازانيا وصفات سريعه لعمل اللازانيا لازانيا الدجاج طريقة تحضير لازانيا الدجاج والخضار بالبشاميل لازانيا السى فود للشيف نجلاء الشرشابى

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