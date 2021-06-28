وكيل وزارة الأوقاف يوضح تفاصيل منع نجل الشيخ محمد حسين يعقوب من الخطابة.. فيديو

كشف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، عن قرار الوزارة بإحالة إمام وخطيب أوقاف الجيزة علاء محمد حسين يعقوب إلى وظيفة باحث دعوة، وذلك وفقاً لـ مذكرة مديرية أوقاف الجيزة.

ونفى أيمن أبو عمر في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، وجود أي ملابسات في هذا القرار، نظراً إلى أن علاء هو نجل الشيخ محمد حسين يعقوب، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ هدفها واستراتيجية معينة بعيداً عن أي مسميات أو ملابسات.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى كلمة الوزير حينما قال "لا أحد فوق الحساب سواء من القيادات أو الأئمة أو العاملين في الوزارة".

وأردف أيمن أبو عمر قائلاً: "نسعى لنشر الدين الوسطي، ومن يخالف القوانين سواء في تطبيق الاجراءات الاحترازية والحفاظ على أرواح الناس، أو الحفاظ على عقول الناس من خلال الفكر الذي قدمه الإمام أو الخطيب في المسجد، يتعرض لعقوبات تصل أحياناً لوقفه عن العمل ".

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف قائلاً: "أن وقف نجل الشيخ محمد حسين يعقوب من الخطابة بسبب تجاوزه، ومفيش قرار بيصدر إلا بعد رصد حيثياته، وعلى قدر المخالفة يأتي الجزاء".