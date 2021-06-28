كيف تعيد آيفونك القديم للحياة مرة أخرى؟

ب 7 حيل ذهبية

مع كثرة استخدامنا للهواتف وقضاء ساعات طويلة عليها في الألعاب واستخدام التطبيقات وغيرها، وعلى الرغم من أن هواتف آيفون تتمتع بمعالجات قوية للغاية تستطيع تحمل الأوقات الطويلة من الاستخدام إلا أنه أحيانا بسبب استخدامنا الخاطئ لهواتف الآيفون ينتج عنه مشكلات عديدة .

وبحسب موقع CNET فإن هناك عدد من الحيل التي يمكن لمستخدمي هواتف آيفون القديمة القيام بها والتي من شأنها إعادة هاتفك الآيفون القديم للحياة مرة أخرى بعد فترة من تردي أداءه الملحوظ، وذلك من خلال الآتي :



1- تفريغ المساحة الزائدة في هاتفك الآيفون القديم



يميل في هاتفك الآيفون القديم إلى العمل بشكل أبطأ مع الوقت ويمكنك تخفيف الحمل عن طريق إزالة التطبيقات التي لم تعد تستخدمها وحذف الصور ومقاطع الفيديو التي لم تعد بحاجة إليها

وتوجه إلى الإعدادات ثم عام ثم التخزين واستخدم iCloud وحدد إدارة التخزين ضمن قسم التخزين وسترى مخططًا ملونًا يوضح لك مقدار المساحة التي تستخدمها ومقدار المساحة الخالية المتبقية بما في ذلك القدرة المكتشفة حديثًا على إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة ، وتمكين مكتبة صور iCloud ، والحذف التلقائي للمحادثات القديمة.





2- قم بتحديث تطبيقاتك



قد لا تعمل التطبيقات القديمة بسلاسة أو بسرعة على هاتفك الآيفون القديم الجديد بدون تحديث ، وتحقق لمعرفة ما إذا كان لديك تحديثات للتطبيق تنتظر، وقم بفتح تطبيق App Store ، وانقر فوق Updates وانقر فوق Update All لتحديث تطبيقاتك.



3- إلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة



يعد تصفح جميع التطبيقات والألعاب الموجودة في هاتفك الآيفون ، وقم بإلغاء تثبيت أي تطبيق لا تستخدمه، على الرغم من أنك لا تستخدمها باستمرار، إلا أنها تحتل مساحة كبيرة، وتستهلك موارد الهاتف عن طريق عملها في الخلفية، يمكنك حذف تلك التطبيقات من خلال الضغط باستمرار على التطبيق ثم النقر على خيار حذف التطبيق "Delete App".

4- تقليل تأثيرات الحركة



يستخدم هاتفك الآيفون عددًا من التأثيرات لمنح iOS إحساسًا بالعمق أثناء إمالة هاتفك أو فتح التطبيقات وإغلاقها، حيث تعمل تأثيرات الحركة هذه بشكل عام على تحسين تجربتك ، ولكن ليس إذا تحولت إلى رسوم متحركة متقطعة فإنه تعطل هاتفك ، ويجب الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم إمكانية الوصول ثم تقليل الحركة واضغط على مفتاح التبديل لتشغيل تقليل الحركة. يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل تأثيرات الرسائل التي يتم تشغيلها تلقائيًا .



5- إيقاف التحديثات التلقائية



تتيح التحديثات التلقائية في هاتفك الآيفون، ولايقاف هذه الميزة اذهب إلى "الإعدادات settings" ثم اضغط على صورة ملفك الشخصي، ثم خيار"آيتونز ومتجر التطبيقات iTunes & App Store" أسفل تبويب التنزيلات التلقائية، قم بإيقاف تشغيل المفاتيح المجاورة لخيارات "الموسيقى والتطبيقات والكتب والكتب الصوتية" لتصبح باللون الرمادي.



6- قم بإلغاء خدمات الموقع

تستهلك خدمات الموقع في عمر بطارية هاتفك الآيفون أكثر من الأداء الطبيعي الذي تستهلكه مع التطبيقات الأخرى ، ولكن نظام تحديد المواقع العالمي GPS يستنزف بطاريتك، حيث ستتمكن من اختيار أثناء استخدام التطبيق سواء أعجب المطور أم لا. توجه إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم خدمات الموقع لضبط الإعدادات لجميع تطبيقاتك التي تستخدم خدمات الموقع.

7- حذف سجل التصفح

يعد متصفح سفاري أحد التطبيقات التي من السهل إزالة الملفات غير الضرورية، التي يؤثر وجودها على هاتفك الآيفون ، اذهب إلى "الإعدادات settings" ثم انقر على خيار "Safari" ثم اضغط على خيار "مسح السجل وبيانات مواقع الويب Clear History "and Website Data.

