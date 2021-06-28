يتبرعان بها في صورة كنز.. حكاية صديقين يجمعان الأموال للخير.. صور

قدم الصديقان 74 دليلًا

قرر صديقان من ولاية يوتا الأمريكية جمع مبلغ 10000 دولار نقدًا وفضيًا ثم دفنه ونشر أدلة للعثور عليه عبر الإنترنت من أجل إسعاد الناس.

وحسب ما ورد في صحيفة «اليلي ميل» البريطانية دفن جون مكسيم وديفيد كلاين 5 آلاف دولار في جبال يوتا الأصلية للرفع نفسية مجتمعهم.

وقال كلاين لـ «FOX» نيوز: «شعرنا نوعًا ما بأن الروح المعنوية قد انخفضت في مجتمعنا بسبب إجراءات اغلاق فيروس كورونا، لكن نأمل على الأقل أسبوعين للعثور على الكنز هذه المرة

حتى الآن».

مكان الصندوق

و قدم الاثنان 74 دليلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك أن الصندوق لم يُدفن في منتجع للتزلج وكذلك لم يُدفن في أعماق الأرض.



وحدث البحث عن كنز مشابه بعد أن دفن فورست فين مخبأ من الذهب والمجوهرات في عام 2010 في جبال روكي تم العثور عليه بعد 10 سنوات في وايومنج.

وعلى حد علم كلاين، هناك بالفعل أكثر من 1000 شخص يشاركون في البحث عن الكنز مع أشخاص قادمين من مناطق بعيدة مثل ألاسكا وهاواي .

وإلى جانب الكنز الممول ذاتيًا والذي تبلغ قيمته 10000 دولا، سيكون هناك عملة فضية بحجم 10 أونصات بالإضافة إلى بعض الأشياء الممتعة التي ألقيناها هناك.