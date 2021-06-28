اليوم.. استئناف عرض هنا القاهرة على المسرح الفلكي

يستأنف فريق العرض المسرحي “هنا القاهرة” العرض على خشبة المسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية اليوم الأثنين.

عرض “هنا القاهرة” بطولة مجموعة من الشباب، من بينهم وليد كمال، أكرم عماد، مارسيل، سعدون، مصطفى منص، محمد صبري، وغيرهم ومن اخراج رشا بكر، ويعرض على المسرح الفلكي في جامعة الـ Auc.

يذكر أن أشادت الفنانة هند صبري، بالعرض المسرحي “هنا القاهرة” حيث شاركت جمهورها صورا وفيديوهات من داخل العرض من خلال خاصية “الاستوري” على حسابها الرسمي عبر “الانستجرام”.

وعلقت هند صبري، قائلة: “ضحك حتى آخر لحظة، عرض مكتوب حلو إأوي وتمثيل موهوبين ليهم مستقبل كبير”.

وكانت آخر أعمال الفنانة هند صبري، مسلسل “هجمة مرتدة” والذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي ٢٠٢١ وحقق نجاحا كبيرا وهو بطولة مشتركة بينها وبين أحمد عز.