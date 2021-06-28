الكيلو بـ 22 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الإثنين 28-6-2021
ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 28-6-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 28-6-2021 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 27 و28 جنيهًا للكيلو
الدواجن البلدى : 36 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 34 و35 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 31- 32 جنيهًا للكيلو
البانيه : 65 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو
الدواجن الامهات البيضاء : بين 22 و23 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 28-6-2021 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 21-6-2021 فى السوق المحلية كالتالي :
كتكوت ابيض : من 3.25-3.5 جنيهات
كتكوت ساسو: 2.75- 3 جنيهات