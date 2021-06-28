الأعلى للثقافة: كل من شارك في جائزة المبدع الصغير فائز نظراً لقوة المسابقة

مسابقة المبدع الصغير أثبتت اهتمام الدولة الكبير بالنشء

قال الدكتور هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، إن مجرد تنظيم احتفالية ينتظرها عدد كبير من المبدعين كل عام فى ظل الظروف التى تتعرض لها البلاد بسبب فيروس كورونا، يعد إنجازا كبيرا يُحسب لوزارة الثقافة تحت قيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وأضاف هشام عزمي خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "كل من شارك في جائزة المبدع الصغير هو فائز بسبب قوة وقيمة المسابقة"، مؤكداً أن مسابقة المبدع الصغير أثبتت اهتمام الدولة الكبير بالنشء.

ونوه أمين المجلس الأعلى للثقافة أن عدد الجوائز التى حجبت هذا العام أقل بكثير من العام الماضى، وهذا يرجع إلى قيام اللجنة بالعديد من الإجراءات القانونية لتفادى هذا الأمر، ومن أهمها عدم وجود مرشحين يقومون بالتقدم لفروع جوائز الدولة التشجيعية.

وأوضح هشام عزمي أن قامت لجنة جوائز الدولة التشجيعية بالفعل بترشيح الأعمال هذا العام فى 5 فروع فى الجائزة، أما الـ 13 فرع المحجوبين من الجائزة فلم يتقدم إليهم مرشحون ولم تستطع اللجنة اختيار الأعمال للتقدم للجائزة بسبب تخصص الفروع.

وأشار أمين المجلس الأعلى للثقافة ، إلى أنه عقب الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة، تم مناقشة مشكلة لم تحل على مدار سنين طويلة وهى تأخر جوائز التشجيعية والتقديرية لمدة عام، مما أدى إلى حدوث تأخير الجائزة عام، وتم الحصول على الموافقة على دمج سنة فى سنتين بمعنى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعامى 2020 و2021 خلال الاحتفال بأسماء الفائزين بجوائز الدولة العام المقبل.

وأكد هشام عزمى، أن اللجنة ستعمل هذا العام على إعادة النظر فى الفروع التى لم يتقدم لها مرشحون، ومن الممكن أن يتم تقديم فروع أخرى أكثر شمولية وعمومية تجذب المرشحين للتقديم، كما أن الحجب ليس شيئا غريب فإذا لم يتوفر فى المرشح شروط التقدم فسوف تحجب الجائزة خاصة لأنها جائزة تحمل اسم الدولة ولذلك من يفوز بها لابد أن يكون جديراً بهاً.