عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسابقة المبدع الصغير أثبتت اهتمام الدولة الكبير بالنشء

الأعلى للثقافة: كل من شارك في جائزة المبدع الصغير فائز نظراً لقوة المسابقة

الدكتور هشام عزمي
الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة

قال الدكتور هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، إن مجرد تنظيم احتفالية ينتظرها عدد كبير من المبدعين كل عام فى ظل الظروف التى تتعرض لها البلاد بسبب فيروس كورونا، يعد إنجازا كبيرا يُحسب لوزارة الثقافة تحت قيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

 

وأضاف هشام عزمي خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "كل من شارك في جائزة المبدع الصغير هو فائز بسبب قوة وقيمة المسابقة"، مؤكداً أن مسابقة المبدع الصغير أثبتت اهتمام الدولة الكبير بالنشء.

 

ونوه أمين المجلس الأعلى للثقافة أن عدد الجوائز التى حجبت هذا العام أقل بكثير من العام الماضى، وهذا يرجع إلى قيام اللجنة بالعديد من الإجراءات القانونية لتفادى هذا الأمر، ومن أهمها عدم وجود مرشحين يقومون بالتقدم لفروع جوائز الدولة التشجيعية.

 

وأوضح هشام عزمي أن قامت لجنة جوائز الدولة التشجيعية بالفعل بترشيح الأعمال هذا العام فى 5 فروع فى الجائزة، أما الـ 13 فرع المحجوبين من الجائزة فلم يتقدم إليهم مرشحون ولم تستطع اللجنة اختيار الأعمال للتقدم للجائزة بسبب تخصص الفروع.

 

وأشار أمين المجلس الأعلى للثقافة ، إلى أنه عقب الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة، تم مناقشة مشكلة لم تحل على مدار سنين طويلة وهى تأخر جوائز التشجيعية والتقديرية لمدة عام، مما أدى إلى حدوث تأخير الجائزة عام، وتم الحصول على الموافقة على دمج سنة فى سنتين بمعنى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعامى 2020 و2021 خلال الاحتفال بأسماء الفائزين بجوائز الدولة العام المقبل.

 

وأكد هشام عزمى، أن اللجنة ستعمل هذا العام على إعادة النظر فى الفروع التى لم يتقدم لها مرشحون، ومن الممكن أن يتم تقديم فروع أخرى أكثر شمولية وعمومية  تجذب المرشحين للتقديم، كما أن الحجب ليس شيئا غريب فإذا لم يتوفر فى المرشح شروط التقدم فسوف تحجب الجائزة خاصة لأنها جائزة تحمل اسم الدولة ولذلك من يفوز بها لابد أن يكون جديراً بهاً.

الاعلى للثقافة جائزة المبدع الصغير هشام عزمى أمين المجلس الأعلى للثقافة اخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

قضية التخابر.. أسرار وحقائق الجماعة الإرهابية مع حماس والحرس الثوري الإيراني

عضو لجنة الزراعة في حواره لـ"صدى البلد": 80% إعفاءات من رسوم تراخيص آلة الرى..ومشروع قانون جديد يضمن إنشاء نقابة للمزارعين الفترة المقبلة..والمبادرات الرئاسية عالجت عوار تنفيذ قانون هيئة تنمية الصعيد

أعضاء النواب والشيوخ خلال ندوة صدى البلد: مصر لا تحتاج لـ قروض في الفترة المقبلة.. الحساب الختامي به إيرادات ناقصة.. ونلتمس العذر للحكومة

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

ترشيحاتنا

تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها يتصدر عناوين الصحف

مواقيت الصلاة و أسعار الدواجن و الذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

هدف الحضري ولقب تاريخي .. حكاية آخر مباراة بين الأهلي وكايزر تشيفز من 19 عاما

دعاء سورة يس لقضاء الحاجة في الصباح.. بـ 9 أدعية ينصلح الحال

لمستخدمي هواتف أندرويد.. أحدث 4 ميزات في جوجل كروم

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

تسريب صوتي لوالده.. القصة الكاملة لخلافات شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

دعاء سورة يس لقضاء الحاجة في الصباح.. بـ 9 أدعية ينصلح الحال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ