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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. كارمن سليمان في أحدث جلسة تصوير

كارمن سليمان
كارمن سليمان

حرصت الفنانة كارمن سليمان، على مشاركة جمهورها، أحدث جلسة تصوير لها، من حفل زفاف، حيث إرتدت فستان أصفر جذاب.

ولاقت الصور، إعجاب كبير من قبل متابعينها، خاصة وإنها قامت بنشرها من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”، وسألت الجمهور عن رأيهم في الأطلالة.

من منزلها.. كارمن سليمان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بالفضي اللامع..كارمن سليمان تتألق من أحدث ظهور

آخر أعمال كارمن سليمان

جدير بالذكر، أن آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "الذكرى الشتوية"، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية "يوتيوب".

"الذكرى الشتوية" ألحان تامر علي، وكلمات باسم عادل، تسجيل صوت ماهر صلاح، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف.

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كارمن سليمان الفنانة كارمن سليمان الذكرى الشتوية ماهر صلاح يحيى يوسف الفيسبوك

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