الأعلى للثقافة: مسابقة المبدع الصغير أثبتت اهتمام الدولة الكبير بالنشء

الأولى من نوعها

قال الدكتور هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة، إن تنظيم مسابقة المبدع الصغير أثبتت اهتمام الدولة بالنشء، مشيراً إلى جهود الدولة المصرية في تخصيص جائزة تحمل اسمها، معقباً: "يبقى اسم مصر له بريق ورونق مختلف".

وأشار هشام عزمي خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، إلى إن نتائج الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة جاءت مرضية إلى حد كبير، حيث كانت أكثر موضوعية وشفافية.

وأكد أمين المجلس الأعلى للثقافة أن مصر أول دولة عربية تنفذ هذه الجائزة، تحت رعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس، وبتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي هي خطوة في غاية الأهمية.

ولفت هشام عزمي إلى أنه تم الإعلان عن الجائزة نهاية فبراير الماضي، ولكن بعد مرور أربعة أشهر تم التواصل مع الأطفال المستهدفين بكل الوسائل الممكنة، وتخصيص صفحة على الفيس بوك بهدف الترويج لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير، منوهاً أن هذه الجائزة مقدمة لكل أطفال مصر دون تمييز ودون تفرقة.

وأشار أمين المجلس الأعلى للثقافة ، إلى أنه عقب الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة، تم مناقشة مشكلة لم تحل على مدار سنين طويلة وهى تأخر جوائز التشجيعية والتقديرية لمدة عام، مما أدى إلى حدوث تأخير الجائزة عام، وتم الحصول على الموافقة على دمج سنة فى سنتين بمعنى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعامى 2020 و2021 خلال الاحتفال بأسماء الفائزين بجوائز الدولة العام المقبل.