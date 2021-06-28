عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلاب قسم الترميم بكلية الآثار

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

افتتح رئيس جامعة الأقصر الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، مساء أمس الأحد، مشروعات التخرج لطلاب قسم الترميم بكلية الآثار، بحضور عميد الكلية الدكتور بدوي إسماعيل، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.


وقد أنتج طلاب قسم الترميم بآثار الأقصر أكثر من 45 مشروع تخرج، تنوعت ما بين العجلة الحربية، ونموذج لإنقاذ الآثار الغارقة، وقناع الملك توت عنخ آمون، وبعض اللوحات والتماثيل، ونافورة مياه، ورأس الملكة نرفتيتي.


وأشاد رئيس الجامعة بما رآه من مستوى متميز سواء من ناحية التعليم والتدريب الراقي أو من جانب المواهب التي يتميز بها الطلاب، موصيًا بوضع بعض منها لتزيين بعض الكليات والإدارة المركزية لجامعة الأقصر، مؤكدًا حرصه على المشاركة في مثل هذه الفاعلية التي تأتي من منطلق تأكيده الدائم على أنه لا يتعامل مع الطلاب معاملة أستاذ وطالب وإنما معاملة الأب لأبنائه، معتبرًا أن أي نجاح يحققه الطلاب هو نجاح شخصي له، وأن إدارة الجامعة تضع نصب عينيها مصلحة الطلاب في جميع قراراتها.


وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجهود أعضاء هيئة التدريس الذين ينسب لهم الفضل أولا وأخيرا في إنتاج هذه المشروعات المتميزة، مصدرا تعليماته بإحياء نشاط مركز التراث بالكلية.

 

رئيس جامعة الأقصر كلية الاثار قسم الترميم

ترشيحاتنا

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان في الجبر والهندسة الفراغية .. اليوم

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم 28-6-2021

مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

موعد وضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 - 1442

بعد خروج البرتغال .. موعد مباراة بلجيكا مع إيطاليا بدور الـ8 في يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

تسريب صوتي لوالده.. القصة الكاملة لخلافات شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

خطأ شائع.. أطباء يحذرون من وضع الثوم في الأنف لعلاج الجيوب الأنفية

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ