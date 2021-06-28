رئيس جامعة الأقصر يفتتح مشروعات تخرج طلاب قسم الترميم بكلية الآثار

افتتح رئيس جامعة الأقصر الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، مساء أمس الأحد، مشروعات التخرج لطلاب قسم الترميم بكلية الآثار، بحضور عميد الكلية الدكتور بدوي إسماعيل، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وقد أنتج طلاب قسم الترميم بآثار الأقصر أكثر من 45 مشروع تخرج، تنوعت ما بين العجلة الحربية، ونموذج لإنقاذ الآثار الغارقة، وقناع الملك توت عنخ آمون، وبعض اللوحات والتماثيل، ونافورة مياه، ورأس الملكة نرفتيتي.



وأشاد رئيس الجامعة بما رآه من مستوى متميز سواء من ناحية التعليم والتدريب الراقي أو من جانب المواهب التي يتميز بها الطلاب، موصيًا بوضع بعض منها لتزيين بعض الكليات والإدارة المركزية لجامعة الأقصر، مؤكدًا حرصه على المشاركة في مثل هذه الفاعلية التي تأتي من منطلق تأكيده الدائم على أنه لا يتعامل مع الطلاب معاملة أستاذ وطالب وإنما معاملة الأب لأبنائه، معتبرًا أن أي نجاح يحققه الطلاب هو نجاح شخصي له، وأن إدارة الجامعة تضع نصب عينيها مصلحة الطلاب في جميع قراراتها.



وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره لجهود أعضاء هيئة التدريس الذين ينسب لهم الفضل أولا وأخيرا في إنتاج هذه المشروعات المتميزة، مصدرا تعليماته بإحياء نشاط مركز التراث بالكلية.