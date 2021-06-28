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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلا إصابات محلية.. 21 حالة جديدة بكورونا في الصين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت اللجنة إنها سجلت 21 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أي إصابات جديدة محلية، كما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

ومن ناحية أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية  ارتفاعا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، في 3 دول هي روسيا وبريطانيا والبرتغال.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، إن هناك ارتفاعا حاليا في إصابات كورونا في 3 دول، وهي روسيا وبريطانيا والبرتغال.

وأضافت " لسوء الحظ نشهد هنا ازديادا في عدد الإصابات، الأمر الذي يثير قلقا في هذه الدول وأنظمة صحتها وفي منظمة الصحة العالمية.. لأننا كنا نأمل بأن يسمح الصيف الجاري لنا بالاستراحة، لكن الوضع هكذا كما نراه".

وقالت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إنه يجب على مواطني روسيا أثناء التخطيط لأجازاتهم الصيفية الأخذ بعين الاعتبار كل المخاطر في ظروف ظهور السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الوضع الوبائي في العالم يتغير حاليا بسرعة، وأضافت "حين تقفون في أي نوع من وسائل النقل قريبا من الآخرين بجوار شخص مصاب بمتحور "دلتا" فهناك احتمال كبير جدا أن تصابون بالعدوى".

وتابعت ممثلة الصحة العالمية "يعتبر لقاح كورونا نا وارتداء أقنعة الوجه والعيش في الظروف الصحية الجيدة، أمرا مهما"، موضحة أنه أثناء التخطيط  للسفر من المهم متابعة الوضع الوبائي وإعطاء الأفضلية للأماكن غير المزدحمة.

وفي وقت سابق، قالت الصحة العالمية إن قارة أفريقيا تشهد موجة وبائية ثالثة "عنيفة" قد تفرض ضغوطا على المستشفيات المنهكة بالفعل.

وسجلت أفريقيا حوالي 5,3 مليون إصابة لفيروس كورونا، ونحو 139 ألف وفاة، ورغم ذلك تعد القارة الأقل تضررا في العالم من الوباء.

من جانبها، أكدت مديرة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا تتسارع تتمدد بسرعة أكبر وتضرب بشكل أقوى، مشددة على أن "هذه الموجة قد تكون الأسوأ".

فيروس كورونا المستجد منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 كورونا في الصين السلالات الجديدة

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