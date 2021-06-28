الجارحي يحتفل بتتويج لاعب الأهلي ببطولة CIB الدولية لأبطال الإسكواش

علق محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حضوره ببطولة CIB الدولية لأبطال الإسكواش والتي توج بها مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي.





ونشر محمد الجارحي عبر انستجرام مجموعة من الصور من البطولة وعلق قائلا "سعدت بالحضور والمشاركة ممثلاً عن النادي الأهلي في تتويج ابن النادي مصطفي عسل ببطولة الثمانية الكبار بطولة كبرى على أرض مصر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبطل من أبناء النادي الأهلي يواصل مشواره إلى العالمية.



وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تتويج الفائزين ببطولة CIB الدولية لأبطال الإسكواش التي تنظمها مجموعة أندية وادى دجلة للعام الثالث على التوالي في الفترة 22-27 يونيو الجاري، ويتنافس بها أفضل ثمانية لاعبين للإسكواش مصنفين على مستوى العالم من السيدات والرجال.

جاء ذلك عقب انتهاء المباراة النهائية للبطولة التي حرص وزير الشباب والرياضة على حضورها في تواجد مسئولي أندية وادى دجلة، ورعاة البطولة، وفاز بلقب البطولة على مستوى منافسات الرجال اللاعب مصطفى عسل المصنف رقم 12 عالمياً بعد تغلبه على اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3/ 1 في مجموع الأشواط.

فيما فازت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً على اللاعبة هانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالمياً بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بالتنظيم المتميز للبطولة والنجاح في استضافتها بشكل يليق بإمكانيات وقدرات مصر التنظيمية للأحداث والبطولات الرياضة الدولية الكبرى، مشيراً إلى تميز مصر في رياضة الإسكواش وتربع أبطال مصر على صدارة التصنيف العالمي للعبة.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى لاعبي مصر على فوزهم بلقب البطولة الدولية لأبطال الإسكواش، ومواصلة الانتصارات والتألق في سلسلة بطولات الإسكواش على مدار العام، متمنياً لهم استدامة الفوز في البطولات المقبلة.