عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجارحي يحتفل بتتويج لاعب الأهلي ببطولة CIB الدولية لأبطال الإسكواش

صدى البلد

علق محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حضوره ببطولة CIB الدولية لأبطال الإسكواش والتي توج بها مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي. 

 

ونشر محمد الجارحي عبر انستجرام مجموعة من الصور من البطولة وعلق قائلا "سعدت بالحضور والمشاركة ممثلاً عن النادي الأهلي في تتويج ابن النادي مصطفي عسل ببطولة الثمانية الكبار بطولة كبرى على أرض مصر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبطل من أبناء النادي الأهلي يواصل مشواره إلى العالمية.
 

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تتويج الفائزين ببطولة CIB الدولية لأبطال الإسكواش التي تنظمها مجموعة أندية وادى دجلة للعام الثالث على التوالي في الفترة 22-27 يونيو الجاري، ويتنافس بها أفضل ثمانية لاعبين للإسكواش مصنفين على مستوى العالم من السيدات والرجال.

 

جاء ذلك عقب انتهاء المباراة النهائية للبطولة التي حرص وزير الشباب والرياضة على حضورها في تواجد مسئولي أندية وادى دجلة، ورعاة البطولة،  وفاز بلقب البطولة على مستوى منافسات الرجال اللاعب مصطفى عسل المصنف رقم 12 عالمياً بعد تغلبه على اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3/ 1 في مجموع الأشواط.

 

فيما فازت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً على اللاعبة هانيا الحمامي المصنفة الخامسة عالمياً بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

 

أشاد الدكتور أشرف صبحي بالتنظيم المتميز للبطولة والنجاح في استضافتها بشكل يليق بإمكانيات وقدرات مصر التنظيمية للأحداث والبطولات الرياضة الدولية الكبرى، مشيراً إلى تميز مصر في رياضة الإسكواش وتربع أبطال مصر على صدارة التصنيف العالمي للعبة. 

 

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى لاعبي مصر على فوزهم بلقب البطولة الدولية لأبطال الإسكواش،  ومواصلة الانتصارات والتألق في سلسلة بطولات الإسكواش على مدار العام، متمنياً لهم استدامة الفوز في البطولات المقبلة.

 

الجارحى النادي الأهلي لاعب الأهلي بطولة CIB الدولية الاسكواش محمد الجارحي

ترشيحاتنا

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان في الجبر والهندسة الفراغية .. اليوم

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم 28-6-2021

مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

موعد وضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 - 1442

بعد خروج البرتغال .. موعد مباراة بلجيكا مع إيطاليا بدور الـ8 في يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

تسريب صوتي لوالده.. القصة الكاملة لخلافات شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

التفاصيل كاملة| مصرع مدرب سباحة بنادٍ شهير على يد مساعده

خطأ شائع.. أطباء يحذرون من وضع الثوم في الأنف لعلاج الجيوب الأنفية

حبس المتهم بقتل مدرب سباحة شهير في الشيخ زايد

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ