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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقاطع فيديو جديدة لمركبة وكالة الفضاء الصينية على المريخ.. شاهد

مقاطع فيديو جديدة
مقاطع فيديو جديدة لمركبة وكالة الفضاء الصينية على المريخ

نشرت وكالة الفضاء الصينية مقاطع فيديو لمركبتها الجوالة لا وهي تتجول على سطح المريخ من خلال كاميرا لاسلكية وضعها الروبوت على الأرض.

هبوط تشورونج

و يتضمن الإصدار الجديد أيضًا مقاطع متعاقبة لرحلة هبوط تشورونج في مايو الماضي، ما يُظهر نشر نظام المظلة الخاص بالمركبة ولحظة الهبوط. 

يفحص الروبوت ذو العجلات الست منطقة تعرف باسم «يوتوبيا بلانيتا» ووفقًا لموقع «بي بي سر عربي».


وتوضح وكالة الفضاء الوطنية الصينية أن تشورونج  قطعت مسافة 236 مترًا على سطح الكوكب الأحمر، في 42 يومًا مريخي مشيرةً إلى اليوم المريخي هو أطول قليلا من يوم الأرض، ويبلغ طوله 24 ساعة و 39 دقيقة.


وتضيف وكالة الفضاء الصينية أن المركبة المدارية (تيانوين -1) ومركبة المريخ تشورونج في حالة عمل جيدة، وتبلغان المعلومات بأمان من المريخ إلى الحزب والوطن الأم، وترسلان البركات بمناسبة مرور قرن على تأسيس الحزب.

 ثلاثة مقاطع

وهناك ثلاثة مقاطع فيديو على سطح المريخ، الأول، الذي يُفترض أنه تم التقاطه بعد فترة وجيزة من وضع تشورونغ الكاميرا اللاسلكية على الأرض، يُظهر الروبوت وهو يتراجع.

ويُظهر الفيديو الثاني تشورونج وهي تهز عجلاتها، وهي جالسة بجوار منصة الهبوط الخاصة بها. وسبق أن أصدرت وكالة الفضاء الصينية صورة ثابتة من هذا المشهد.

وأخيرًا، يعرض مقطع الفيديو الثالث تفاصيل انزلاق العربة الجوالة على المنحدر، الذي جعلها تنطلق من منصة الهبوط إلى السطح. والمثير للاهتمام في هذا الفيلم هو أننا نحصل على الصوت أيضا. ويمكننا سماع نظام حركة الروبوت أثناء العمل.

وتؤدي طبيعة الغلاف الجوي للمريخ إلى أن الضوضاء لا تبدو كما هي على الأرض، فيبدو أنها مكتومة إلى حد ما.

ويأمل العلماء في استمرار تشورونغ في العمل لمدة 90 يوما على الأقل على سطح المريخ.

ويشبه الروبوت الصيني إلى حد كبير مركبتي وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) - سبيريت، أبورتيونيتي - من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتزن المركبة الصينية حوالي 240 كيلوجرامًا، ولها سارية طويلة تحمل كاميرات لالتقاط الصور والمساعدة في التنقل، ومزودة بخمس أدوات إضافية سوف تبحث في علم معادن الصخور المحلية والطبيعة العامة للبيئة، بما في ذلك الطقس.

ومثل المركبات الجوالة الأمريكية الحالية (كيوريوسيتي، بريسيفيرانس)، تمتلك تشورونغ أداة ليزر لتدمير الصخور لتقييم تفاعلاتها الكيميائية. كما أن لديها رادارًا للبحث عن الجليد المائي تحت السطح، وهي القدرة التي تشترك فيها مع بريسيفيرانس.

وكانت وكالة ناسا قد نشرت مقاطع فيديو لهبوط بريسيفيرانس، بعد وقت قصير من هبوطها على سطح المريخ في 18 فبراير.

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