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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد وضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 - 1442

عيد الأضحى
عيد الأضحى

ينتظر الملايين من المصريين صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 - 1442 حيث سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط دون إقامتها في الساحات.

أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط  إقامة صلاة عيد الأضحى 2021 - 1442 ، مشددة على منع إقامتها في الزوايا والمصليات و المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات ولا الشوارع.

موعد عيد الأضحى المبارك 2021

 عيد الأضحى المبارك  في مصر 2021 - 1442 ،  يوم 20 يوليو المقبل وفقا للحسابات الفلكية، والرأي النهائي في موعد عيد الأضحى يعود إلى دار الإفتاء المصرية استنادا على الرؤية الشرعية للهلال.

 

ضوابط صلاة عيد الأضحى 2021 

وأعلن مجلس الوزراء ضوابط صلاة عيد الأضحى  كما يلي : 

1. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

2. صلاة العيد في المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8 . لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق و مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

9 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

10 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

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موعد صلاة عيد  الأضحى المبارك

وجاءت مواعيد  صلاة عيد  الأضحى المبارك  كالآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في القاهرة الكبرى 05:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجيزة  05:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى2021 في الإسكندرية 5:31 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى2021 في بورسعيد  5:21 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في السويس 5:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسماعيلية 5:22صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في دمياط 5:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنصورة 5:25صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنيا 5:33 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسيوط 5:33 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسوان 5:32 صباحًا

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