هل يمكن لخيارات النظام الغذائي ونمط الحياة أن تؤثر على فعالية لقاح COVID-19؟ يقول خبراء الصحة، إن الحصول على اللقاح نفسه هو أهم خطوة في حماية نفسك، ولكن هناك أشياء قد تكون قادرًا على القيام بها لتحسين مناعتك بشكل عام.

رفع مناعتك

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض و الدراسات السابقة أنه ليس من الواضح ما إذا كان لتناول أطعمة ما تأثير قبل أو بعد تلقي لقاح COVID-19.

وأشار المركز إلى أنه لا يضر اتخاذ خيارات النظام الغذائي الصحي لتعزيز المناعه وذلك من خلال التركيز على تناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور وتقليل السكر المكرر والدقيق في نظامك الغذائي لدعم جميع أجهزة الجسم ، بما في ذلك المناعة فيمكن أن تؤدي إضافة الكثير من الأطعمة الكاملة إلى نظامك الغذائي إلى دعم نظام المناعة لديك ، لذلك يجب التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالزنك وفيتامين سى وتلك التى تحتوى على فيتامين د .

فى المقابل يجب الابتعاد عن تناول الأغذية الغير صحية بوجه عام لتأثيرها على نظام المناعه وخاصة تلك التى تحتوى على نسبة مرتفعه من الدهون أو تلك التى تحتوى على السكريات أو الأطعمة المصنعه

الإجهاد والنوم

وبجانب النظام الغذائى قد يكون للحالة النفسية وساعات النوم تأثير أيضا على المناعه يجب الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة . ذلك لأن الأشخاص المحرومون من النوم أكثر عرضة للإصابة بالمرض عند تعرضهم لفيروسات أخرى ، مثل فيروس الإنفلونزا.

وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية فقد أظهرت الأبحاث السابقة أن ضغوطات الحياة قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض ونقص المناعه التى تجعلهم عرضة للأصابة بفيروس كورونا COVID-19.

وفقا لدراسة نشرها الموقع فإن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد أو الاكتئاب هم أقل عرضة لاتباع عادات صحية عامة لذا يجب الحفاظ على مستويات التوتر تحت السيطرة.