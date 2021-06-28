إحداها عربية.. روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 8 دول

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن روسيا تستأنف اعتبارًا من اليوم حركة الطيران الدولي المعلق سابقا بسبب جائحة فيروس كورونا مع 8 دول.

وأوضحت القناة أن الأردن بين الدول التي تستأنف روسيا حركة الطيران معها، بجانب كل من بلجيكا وبلغاريا وإيرلندا وإيطاليا وقبرص ومقدونيا الشمالية والولايات المتحدة بعد تحسن الأوضاع الوبائية في هذه الدول.

وتشمل حركة الطيران مع الأردن المسارين بين موسكو وعمان وموسكو والعقبة مع تنفيذ رحلتين أسبوعيا في كل اتجاه. وبلغ بالتالي عدد الدول التي استأنفت معها روسيا حركة الطيران المعلق منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا 50 بلدا.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إنه عُثر على وثائق عسكرية في محطة حافلات في بريطانيا تضمنت دراسة بريطانيا لرد فعل روسيا إذا أرسلت سفينة حربية إلى المياه المتنازع عليها بالقرب من شبه جزيرة القرم.

ويأتي هذا التسريب بعد اكتشاف أن لندن كذبت بشأن الحادث، فحسبما ذكرت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، فقد تم اكتشاف الملف المكون من 50 صفحة، خلف محطة للحافلات في كينت صباح الثلاثاء والذي يحتوي على معلومات سرية حول رحلة المدمرة HMSDefender عبر البحر الأسود.

وأشارت الشبكة إلى أن الشخص الذي اكتشف الوثائق اتصل بها عندما أدرك طبيعتها الحساسة، وقال إن الملف يتضمن رسائل بريد إلكتروني ويُعتقد أنه تمت كتابته في مكتب أحد كبار مسؤولي وزارة الدفاع.

وقال متحدث باسم الوزارة إن أحد الموظفين أبلغ عن فقدان أوراق حساسة، مضيفًا أنه سيكون من "غير المناسب" تقديم مزيد من التعليقات، فيما قالت "بي.بي.سي" إن التحقيق جار الآن لتحديد كيفية وصول الوثائق إلى محطة الحافلات.

واعتبرت وزارة الدفاع أن مهمة المدمرة التابعة للبحرية الملكية، التي أطلق عليها اسم Op Ditroit هي 'ممر أمن عبر المياه الإقليمية الأوكرانية'، حسبما ورد في الوثائق السرية.

ويعتقد المخططون العسكريون البريطانيون أن لديهم "دافع قوي وشرعي" للمرور عبر المنطقة المتنازع عليها، إذ قالوا إن وجود صحفيين على متن السفينة الحربية سيساعد في توفير "تحقق شفاف" لتصرفات طاقم السفينة.

ومع ذلك، كان هناك تفاهمًا على أن الجيش الروسي من المحتمل أن ينظر إلى مسار رحلة المدمرة HMS Defender بشكل مختلف.

وسأل أحد المسؤولين العسكريين البريطانيين، خلال مناقشات رفيعة المستوى كما تم تفصيلها في الملف السري: "ما الذي نفهمه بشأن' الحفلة الترحيبية 'المحتملة ...؟"

وقدمت سلسلة من الشرائح التي أعدها المقر المشترك الدائم رئيس العمليات المشتركة طريقين محتملين عبر البحر الأسود، أحدهما وصف بأنه "عبور مباشر آمن ومهني من أوديسا إلى باتومي".

وتضمنت الخطة امتدادًا قصيرًا من خلال "مخطط فصل حركة المرور" الواقع بالقرب من الطرف الجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم. وأوضحت إحدى الشرائح أن اختيار هذا الطريق 'سيوفر فرصة للتواصل مع الحكومة الأوكرانية. و هو ما تعترف به المملكة المتحدة كمياه إقليمية أوكرانية.

وقالت "بي. بي. سي" إن هذا الملف المفقود قد حدد الردود الروسية المحتملة، والتي تتراوح من "آمنة ومهنية" إلى “عدائية".

وناقشت الوثائق أيضًا إمكانية إبقاء المدمرة البريطانية بعيدًا عن المياه المتنازع عليها. وذكر الملف السري أن هذه الخطة ستتجنب أي مواجهة محتملة ولكنها ستسمح أيضًا لروسيا بالادعاء بأن المملكة المتحدة كانت 'خائفة' أو 'تهرب من المواجهه".

وأشارت أحدي العروض التقديمية الواردة في مجموعة الوثائق السرية إلى أن الاتصال بين القوات الروسية والبريطانية في المنطقة كان إلى حد كبير "غير ملحوظ" ولكن "بعد الانتقال من نشاط الاشتباك الدفاعي إلى النشاط العملياتي"، من المحتمل جدًا أن تصبح التفاعلات أكثر تواترًا وحزمًا.